8.5萬噸震災廢棄物 清運須10個月

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中國時報
／花蓮報導

花蓮大地震迄今逾5個月，災後倒塌統帥飯店、雲門翠堤等5棟大樓產生多達8.5萬噸土方廢棄物，仍堆置在市區的土資場，花蓮縣環保局獲花東基金挹注1.9億元，處理大樓拆除後的土方經費，近期將辦理招標並進行分篩，預計在十個月完成清運作業。

環保局長饒忠表示，原以「廢棄物清理法施行細則」估算，1噸清除處理費用約4000元，總量處理費需3億5000萬元，後與環保署多次開會，最後比照台南震災，將這批地震廢棄物修正改為營建棄土方式處理，將經下修至1億9000餘萬元。

饒忠說，因處理經費太過龐大，8.5萬噸的土石廢棄物目前仍暫置在花蓮市國福地區，1億9600多萬元的處理費，13日已獲國發會同意由花東基金挹注，待核定經費一到位，就會立刻辦理招標作業並進行分篩清除工作，預計趕在10個月內全數完成清運。

由於國福土資場內，收置強震中倒塌及危險大樓拆除後的廢棄土，除有家具、輪胎、鋼筋、水泥石塊及垃圾夾雜其中外，更包含不少受災戶的貴重物品，未來發包後也會審慎處理，由警方、保全戒護開挖，若有價財物將交由警方進行認領，早日物歸原主。

饒忠說，因廢棄土方總量龐大，分類、處理預估也要到明年5月，目前預計會把廢棄物分成財物、可回收資源、土資物、生活垃圾等4大類，資源回收物與土石將分別進行標售、處理，可燃垃圾將送往宜蘭焚化、不可燃垃圾則運往鳳林掩埋。

(中國時報)

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