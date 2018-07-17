青年頭家計畫 幫助創業圓夢

青年創業福音！新北市市場處16日推出「青年頭家計畫」，即日起提供45歲以下設籍新北市青年進駐公有市場，享前6個月攤位租金減半優惠，幫助青年創業，另開放淡水小廟埕市集及板橋黃石二手市集供產學合作，提供大專院校學生申請攤位，體驗創業。（譚宇哲翻攝）

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中國時報
／新北報導

青年創業福音！新北市市場處16日推出「青年頭家計畫」，即日起提供45歲以下設籍新北市青年進駐公有市場，享前6個月攤位租金減半優惠，幫助青年創業，另開放淡水小廟埕市集及板橋黃石二手市集供產學合作，提供大專院校學生申請攤位，體驗創業。

市場處指出，全市38座公有市場，攤位招租率達96％，尚有128個攤位待租，租金介於每月1800至3000元，市場處16日推出「青年頭家計畫」，提供前6個月攤位租金減半優惠，邀請設籍新北市的45歲以下青年創業進駐，市場內二代接班投入市場經營者也可同享優惠。

市場處長謝俊隆表示，藉由青年頭家計畫，除了鼓勵青年投入市場經營，也希望為市場帶入不同經營理念、永續經營，此外，市場處也開放淡水小廟埕市集及板橋黃石二手市集，提供大專院校系所及社團申請攤位，透過產學合作讓學生提早體驗創業。

新莊區第一市場瑞源牛肉店第三代經營者劉佳隆表示，以前在私人企業上班，工作都只是線性思考，時間和創意都被侷限，2016年決定投入市場經營，除了經營實體攤位，更把自家產品重新包裝後，自創網路品牌「利濟牛肉」，從產品挑選、包裝設計、運送方式到行銷通路等，都是自己一手包辦。

劉佳隆說，創業後除了有更多空間發揮自己的專長及創意，時間也更為彈性，有空還可以玩樂團、接表演，當個名符其實的「斜槓青年」。

(中國時報)

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