保存北港日式老屋 議員促列歷史建物

2018年07月17日 04:10 中國時報 許素惠 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林縣北港前鎮長陳向陽舊宅、北辰國小校長及教師宿舍群損壞嚴重，文史團體去年提報列歷史建物，經過現勘，今年4月間縣文化處開會討論卻未請提報人及建物所有權人與會，因而決議自主調查與暫緩入列，但迄今無進展，議員蔡岳儒不滿，要求暫列歷史建物。文化處長林孟儀表示，不論是暫列或冊列歷史建物都有一定程序，該處會加速腳步。

提報人吳登興指出，該鎮長舊宅和校長宿舍相對面，均在同一區建築群內，約建於日據時期昭和年間，距今已有8、90年歷史，堪稱北港市區內規模最大的日式建築群。

文史工作者許士能表示，該建築如果能登錄歷史建物加以整修保存，並活化善用，恰好能和毗連的鎮立圖書館、北港文化中心、運動公園等形成文化園區，帶給鎮民更周全的藝文生活。

北港鎮長張勝智說，該舊宅及宿舍群地上物分別由該公所和北辰國小所有並管理，土地則屬國有財產署所有，他原有意將舊鎮長宅拆除建新辦公廳舍，經與文史工作者等討論，也樂見保留修繕再活化。

蔡岳儒說，該舊宅及宿舍群去年11月間已現勘，2位出席委員建議列冊，根據《文資法》規定，經列冊建物應於6個月內完成審議，而進入審議程序即為暫定古蹟，今年4月文化處開會竟未邀請提報人及所有權人與會，還決議暫緩列冊，會中並決議由文化處自主調查，但迄今無進度，現值雨季又頻有颱風，再不處理建物會頹壞得更快，應該先列暫定歷史建物。

(中國時報)