嘉市助弱勢 做社服換物資

嘉義市九華山地藏庵董事長黃俊森（左）16日捐款，市長涂醒哲（右）代表接受，衛福部長陳時中（中）見證、稱許。（廖素慧攝）

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中國時報
／嘉市報導

嘉義市政府為協助弱勢家庭生活自立，實施「夢想online計畫」，並結合中央「兒童及少年未來教育與發展帳戶」，做社會服務，換取點數兌換生活物資、現金存款，嘉義市九華山地藏庵董事長黃俊森（見下圖左，廖素慧攝）16日捐款，市長涂醒哲代表接受，衛福部長陳時中見證、稱許。

嘉義市執行「夢想online計畫」2年多，鼓勵弱勢家庭投入公私部門做社會服務，換取點數，以點數兌換冰箱、洗衣機等家庭所需的夢想商品，衛福部去年起推行「兒童及少年未來教育與發展帳戶」，希望藉此幫助弱勢家庭累積教育第一桶金。

市府社會處副處長曾建福表示，市府將「夢想online計畫」與「兒童及少年未來教育與發展帳戶」結合，弱勢家庭做社服所得點數，可以選擇兌換生活物品，或現金存款到教育發展帳戶。

社會處長張元厚說，市府未編列預算挹注這2項社福措施，運用民間資源，九華山地藏庵慨捐50萬提供弱勢家庭兌換現金存款之用途。

涂醒哲表示，「兒少發展帳戶」協助弱勢兒少儲蓄教育金或創業金，家長定額儲蓄，中央政府相同額度的存款到其帳戶，市府配合中央政策，截至6月底，符合低收、中低收資格104戶107人中，有52戶52人開戶，開戶率達50％。

(中國時報)

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