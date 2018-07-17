夏日到台北101 體驗田園城市

2018年07月17日 04:10 中國時報 林縉明 ／台北報導 ／台北報導

台北市長柯文哲上任後推動田園城市計畫，透過活化閒置空間，打造562處田園基地，吸引超過9萬6000人響應，北市工務局公園處近期與台北101大樓共同舉辦「打造田園城市新視野」，選在台北101水舞廣場打造智能生態體驗屋，每周末還有田園市集、草地音樂會，希望鼓勵民眾參與，改善北市熱島效應。

北市府為改變水泥城市，4年前推動田園城市計畫，包括快樂農園、小田園、綠屋頂、市民農園等，至今田園總面積達15萬6651平方公尺，實際參與人數高達9萬6743人，其中，校園建置田園達320所學校，並逐漸從公部門推廣至企業。

台北101大樓、SONY響應田園城市政策，於水舞廣場布置田園景觀、智能生態體驗屋，即日起至8月26日開放參觀，周末規畫草地音樂會、田園市集、七夕花卉野餐音樂市集等系列活動。

柯文哲昨出席活動開幕致詞表示，田園城市在生態上扮演重要角色，一方面可以改善熱島效應，同時還可以過濾空氣雜質、節能減碳、落實食農教育，提供民眾舒適休憩環境。

柯文哲說，現在大家大多都住在公寓，可能隔壁住誰都不知道，自從一起種菜後彼此交談，促進人際關係以及社區共識，尤其是很多里長都樂於配合推動，可以藉此鞏固樁腳群，算是一個意想不到的收穫。

此外，公園處於9月1日在松菸文創園區舉辦成果發表會，接下來還要舉辦2018水環境高峰會議及產業展，向其他國家分享北市推動田園城市經驗。

(中國時報)