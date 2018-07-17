吳碧珠要柯管好自己嘴巴

2018年07月17日 04:10 中國時報 張立勳 ／台北報導 ／台北報導

台北農產公司總經理吳音寧日前表態不再至議會備詢，市長柯文哲卻稱市府又有炸彈了，「議員沒辦法整她就會來整我們」，北市議會議長吳碧珠16日炮轟，一切都是柯文哲引起，吳批評，議會不會引爆炸彈，議會監督市政府，議會則受到人民的監督，不尊重議會就是不尊重市民，沒有「整不整」問題，她更直言，拜託柯要好好管理自己的嘴巴，絕對要謹言慎行。

柯引起的 才會自爆

吳音寧不到議會備詢，昨在市長施政報告前意外引起藍綠議員爭論，有國民黨議員不滿吳不但不來備詢，連議員索資都不給。吳碧珠對此強調，除非涉及國防外交機密，否則都要提供。

吳碧珠說，儘管「台北市政府投資事業管理監督自治條例」規定得很清楚，市府投資5成以下的公司不需要列席議會，但議會有很多潛規則，相關官員、人員都要接受議會監督、要來備詢，法律沒有規定的部分就是依循慣例進行。

吳碧珠也對柯表示，「報告市長，絕對沒有炸彈，是你自己引起的才會自爆，議會不會引起炸彈。」且整不到吳音寧也不會整到你，議會監督的是市政府，議會也受到人民的監督，這是一個循環，她並強調，「這個循環不容小覷，你今天不尊重議會、不尊重市政府，就不尊重市民。」

失言破壞府會和諧

面對柯文哲近來「恐怖情人」、「吳音寧丟炸彈」、「貪婪老人」等失言爭議，吳碧珠也炮轟，她和市長相處3年多，感受很深，像華山大草原命案是重大治安事件，怎麼可以用「恐怖情人」4個字帶過，用這種模糊話語帶過相當不足取。

至於柯文哲海選競選幹部，談到重陽敬老金議題，雖是引導面試者在敬老金政策論述上採正面表述，而非負面表述，罵長者是貪婪老人。

但吳碧珠認為，每個人都會老，不應該用年輕人打擊老人，這不是階級鬥爭，市府敬老金要不要發放，這是政策，但不要用話語汙辱人，這是不允許的，也會挑起府會不和諧。

(中國時報)