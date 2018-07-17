吳碧珠要柯管好自己嘴巴

面對市長柯文哲（右）近來「吳音寧炸彈說」等失言爭議，台北市議會議長吳碧珠強調，用這種模糊話語帶過相當不足取。（鄧博仁攝）

友善列印
中國時報
／台北報導

台北農產公司總經理吳音寧日前表態不再至議會備詢，市長柯文哲卻稱市府又有炸彈了，「議員沒辦法整她就會來整我們」，北市議會議長吳碧珠16日炮轟，一切都是柯文哲引起，吳批評，議會不會引爆炸彈，議會監督市政府，議會則受到人民的監督，不尊重議會就是不尊重市民，沒有「整不整」問題，她更直言，拜託柯要好好管理自己的嘴巴，絕對要謹言慎行。

柯引起的 才會自爆

吳音寧不到議會備詢，昨在市長施政報告前意外引起藍綠議員爭論，有國民黨議員不滿吳不但不來備詢，連議員索資都不給。吳碧珠對此強調，除非涉及國防外交機密，否則都要提供。

吳碧珠說，儘管「台北市政府投資事業管理監督自治條例」規定得很清楚，市府投資5成以下的公司不需要列席議會，但議會有很多潛規則，相關官員、人員都要接受議會監督、要來備詢，法律沒有規定的部分就是依循慣例進行。

吳碧珠也對柯表示，「報告市長，絕對沒有炸彈，是你自己引起的才會自爆，議會不會引起炸彈。」且整不到吳音寧也不會整到你，議會監督的是市政府，議會也受到人民的監督，這是一個循環，她並強調，「這個循環不容小覷，你今天不尊重議會、不尊重市政府，就不尊重市民。」

失言破壞府會和諧

面對柯文哲近來「恐怖情人」、「吳音寧丟炸彈」、「貪婪老人」等失言爭議，吳碧珠也炮轟，她和市長相處3年多，感受很深，像華山大草原命案是重大治安事件，怎麼可以用「恐怖情人」4個字帶過，用這種模糊話語帶過相當不足取。

至於柯文哲海選競選幹部，談到重陽敬老金議題，雖是引導面試者在敬老金政策論述上採正面表述，而非負面表述，罵長者是貪婪老人。

但吳碧珠認為，每個人都會老，不應該用年輕人打擊老人，這不是階級鬥爭，市府敬老金要不要發放，這是政策，但不要用話語汙辱人，這是不允許的，也會挑起府會不和諧。

(中國時報)

夏日到台北101 體驗田園城市 汐金萬世代交替 泛綠互搶票

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。