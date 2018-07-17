汐金萬世代交替 泛綠互搶票

2018年07月17日 04:10 中國時報 吳岳修／新北報導

新北市第十選區金山、萬里、汐止3區，應選4席，現任僅白珮茹、周雅玲尋求連任，綠議員沈發惠有意爭取2020年立委，交棒辦公室主任張錦豪參選，廖正良由兒子廖先翔代父出征，世代交替意味濃厚；時代力量主席黃國昌力推新人黃智姍角逐，目前5搶4局面，本區基本盤藍大於綠，但大綠小綠分食票源，也埋下隱憂。

白珮茹周雅玲拚連任

國民黨白珮茹出身汐止，父親白添枝曾任立委、汐止鎮農會及台北縣農會理事長，農會系統與政治實力堅強，白珮茹勤跑基層、問政認真，走出政二代的包袱，爭取連任呼聲頗高。

國民黨籍廖正良也來自農會系統，曾任汐止市民代表與代表會副主席，擔任議員時積極推動汐止建設，紅白帖必到，基層實力紮實，這次交棒兒子廖先翔，廖高學歷、形象清新，多年來跟隨父親在選區服務，基層評價不錯，不容小覷。

時力推新人鞏固地盤

民進黨新潮流沈發惠，由台北縣議員轉戰立委成功，爭取立委連任失後再回鍋當選新北市議員，在汐金萬地區擁有豐沛人脈，上屆立委禮讓黃國昌，這次棄選議員交棒張錦豪，也展現力爭立委提名的決心。

周雅玲是三屆老議員，姊姊周雅淑曾任汐止鎮長，據了解，2016年立委選舉時，周雅玲支持黃國昌，也在黃罷免案時全力給予協助，沒想到時力並沒有投桃報李，最後還是自推人選，預料恐瓜分周的票源，但周問政犀利，基層穩固，新人恐怕還難以撼動。

黃智姍是黃國昌祕書，要擔負起鞏固時力在汐止地盤的重任，只是新人新面孔，起步較晚，如何在藍綠固樁已久的地盤上竄出頭，爭取選民認同與支持，恐還需要努力。

(中國時報)