勞檢護航資方 桃產總揭爛招

桃園市產業總工會抗議桃園市政府袒護資方，同時揭露勞動局護航資方的5大招。（葉臻攝）

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中國時報
／桃園報導

桃園市產業總工會16日與工會團體在桃園市政府前抗議，控訴桃園市政府袒護違法資方，並以行動劇演出桃園市勞動局用來護航資方的5大招，要求桃園市長鄭文燦出面回應並提出改革方案。

考核第1名 勞工無感

桃園市產業總工會16日與桃園市空服員職業工會、桃園市電子業產業工會、中華航空企業工會、長榮航空企業工會、台灣鐵路產業工會及台灣貨運倉儲業產業工會成員一同在桃園市政府前抗議，針對日前桃園市勞動局獲得「107年勞動部對地方政府勞動行政業務督導考核」第1名表達無感，強調鄭文燦所宣揚的政績、排名與數據離基層勞工非常遙遠，「申請勞檢時感受到的是桃市府對資方的妥協」。

勞動局5招 無限巧合

桃產總表示，工會最常遇到桃市府勞動局用來護航資方的5大招分別是正好不是輪班人員、正好不能陪同勞檢、正好臨時通知工會、正好無法匿名勞檢，以及正好不能公布細節。

華航工會表示，早在5月11日就已向桃市府勞動局提出勞檢申請，至今仍沒有收到回函，且過去勞檢時也刻意不提早告知工會，導致工會人員無法全程參與勞檢過程，怒批桃市府勞動局選擇性低頭，向資方軟腳、妥協。

結果欠透明 陪檢虛設

桃產總也強調，桃市府的勞檢結果並不透明，有時候甚至連具體的違反條文都沒有寫，若是個別勞工申請的勞檢，工會甚至不會收到勞檢紀錄，也讓工會陪檢形同虛設，難以監督雇主改善違法狀況的進度。

(中國時報)

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