老將新秀激戰 11人搏5席

2018年07月17日 04:10 中國時報 馮惠宜 ／台中報導 ／台中報導

第3屆台中市議員選舉第11選區（東、南區），因人口數成長，將由目前4席，增加1席共5席，檯面上至少有10人表態角逐；面對挑戰者來勢洶洶，現任老將都不敢掉以輕心，全力衝刺。未來鹿死誰手，恐在未定之天。

基本盤藍大於綠

東南區藍綠選舉結構，基本盤還是藍大於綠！第1屆市議員得票率，泛藍57.10％、泛綠42.90％；第2屆市議員得票率，泛藍54.20％、泛綠45.80％。

年底東南區市議員爭霸戰，國民黨、民進黨各提名3人，民進黨提名現任市議員邱素貞、何敏誠、鄭功進等3人；國民黨則提名現任市議員李中、前市議員賴頤年的女兒賴曉亭、現任南區工學里里長羅廷瑋等3人。此外，至少還有5名新人表態投入選戰，由於僧多粥少，競爭相當激烈。

無黨籍全力衝刺

據知已表態參選的新人，包括前市議員林珮涵的胞弟林學冠、現任樹義里長廖國銘、以及曾投入台中市太平區市議員選舉的吳品儀，都打算以無黨籍加入選戰；還有歐巴桑聯盟也推李婉如競逐，及新住民刁予弘等人宣布參選。因檯面上的挑戰者各具實力，各擁有支持群眾，讓爭取連任的老將備感腹背受敵、危機四伏，全力衝刺，不敢大意避免慘遭滑鐵盧。

東南區民進黨籍現任議員邱素貞、何敏誠、鄭功進等，平常多勤於耕耘基層，基本盤穩固；國民黨提名角逐連任的李中，也因問政犀利，在年改議題上凝聚舊眷支持，4名老將基層實力都不容輕忽。

(中國時報)