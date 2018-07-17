漲房屋稅 國民黨轟成升官工具

國民黨台南市長參選人高思博（中）率競選發言人團隊，痛批連漲3年的房屋稅暴政，根本就是把「法治」當成對付人民、為虎作倀的工具。（洪榮志攝）

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中國時報
／台南報導

台南市調漲房屋稅讓人民「有感」，不僅議會藍綠黨團均提案要求凍漲，多位下屆市長選將也要求凍漲並還稅於民。國民黨市長參選人高思博16日除痛批市府官員為升官不惜將人民踩在腳下，還要求對手黃偉哲說清楚是否延續該政策？但黃營拒絕回應，指應由市府說明。

高思博昨天率領競選發言人團隊成員盧崑福、王家貞、林燕祝及洪玉鳳舉行記者會，痛批連漲3年的房屋稅暴政，根本就是把「法治」當成對付人民、為虎作倀的工具，還承諾當選之後，不但凍漲房屋稅，還會依法退稅於民。

選前騙選票 選後壓榨

高思博更質問黃偉哲對房屋稅的態度是什麼？當所有市長參選人都主張房屋稅凍漲時，黃偉哲在閃躲什麼？要求說清楚是要蕭規曹隨？還是改弦易轍？

盧崑福也質疑前市長賴清德，2013年曾召開不動產評議委員會，但因當時碰上選舉有連任壓力，因此選擇不加稅，還被審計部糾正；直到2016年選完沒壓力，就一次大幅調漲，等於是「選前騙選票、選後壓榨鄉親」。

林燕祝批評，這是「一人得道，雞犬升天」，那些護駕有功的人，都變相獲得升官獎勵。王家貞也說，市府打手個個高官厚祿，踩著台南鄉親的血汗繼續做高官，如果讓黃偉哲當上市長，只會做得更狠、讓人民過得更苦。

洪玉鳳更強調，年底支持黃偉哲當選市長，就等於是支持賴清德，這就不只是房屋稅漲價而已，連房屋契稅也會高漲4倍，呼籲巿民擦亮眼睛，選出一位好巿長，讓台南巿成為真正的幸福城巿。

市府回敬 先熟讀法規

市府財政稅務局則重申，2016年市府調整房屋標準價格，係依據房屋稅條例規定之程序辦理，完全合法。至於此次房屋標準單價調整，並無法律規定的退稅條件，建議各參選人提出「退稅」政策前，應先詳讀法律規定，不要用喊的。

(中國時報)

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