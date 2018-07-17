旗鼓鹽女力崛起 新人高顏值

2018年07月17日 04:10 中國時報 曹明正 ／高雄報導 ／高雄報導

旗鼓鹽巿議員選舉現任、新人已有7人表態參選，4女大於3男，可謂女力崛起，2位女新人蔡宜芳、周佳錚，都是高顏值、高學歷，巧合的是，還都是現任里長女兒，各屬綠、藍陣營，卻都是以無黨籍參選，常被同時拿來比一比。

蔡宜芳明星臉 周佳錚身段柔

蔡宜芳是鹽埕區中原里長蔡崇銘的女兒，上屆父親欲更上層樓，可惜在巿議員民進黨內初選敗北，4年後由就讀清華大學材料所博士班的女兒出征，看板高掛街頭被說有著明星臉，像極了當年紅極一時的「姑姑」潘迎紫。

周佳錚擁有高應大碩士學歷，爸爸是國民黨籍鼓山區龍水里長周金福，同樣初生之犢不怕虎，周佳錚因為父親選民服務，長期耳濡目染，雖然是新人，但是身段柔、氣質佳，投入選戰毫不生澀，勤走基層擄獲不少好感。

陳美雅李喬如 高學歷氣質佳

住在哈瑪星的王姓民眾說，2位新人雖然是生面孔，但是旗鼓鹽的民眾對2人父親都不陌生，因此看板一掛起來，很快就打開知名度，對男性選民來說，2人都是臉蛋好、學問好，如果硬要比一比，還真得不分高下，很難選。

要說高學歷女性，旗鼓鹽現任議員陳美雅、李喬如不遑多讓，陳美雅是日本早稻田博士、李喬如是中山大學碩士，2人長期耕耘基層，都有死忠支持者，李喬如連霸多屆並穩居第1高票，陳美雅則是公認氣質美女、問政犀利。

(中國時報)