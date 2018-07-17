新興市場閒置宿舍 改當公宅

2018年07月17日 04:10 中國時報 林縉明 ／台北報導 ／台北報導

北市中山區新興市場為住商混合建築，因建物老舊，且37間宿舍長期閒置，市府配合推動公共住宅政策，編列3400萬重新裝潢改為公宅使用，昨（16日）舉行開工典禮，都發局表示，整修工程預計今年10月完工、9月辦理招租，最快明年1月可入住，初估2房型租金約8900元、3房型14000元，租金補貼仍待研議。

位於林森北路的新興市場，為地下1層、地上5層鋼筋混泥土建物，啟用至今45年，市府陸續收回後，去年委外經營青年旅舍；3至5樓為教育局、北市聯合醫院等宿舍共89間，其中37間閒置，市府決定裝潢後改為公宅出租。

都發局原定今年3月招租，因建築結構安全檢測、漏水檢查等因素，直到昨才舉行裝修工程開工典禮，副市長林欽榮表示，新興市場老舊有漏水問題，盤點整棟閒置空間，發現37戶宿舍無人居住，包括11坪2房型5間、18坪3房型32間，完工後將出租給青年族，營造青年與銀髮族共居典範。新興公宅為舊有建物再利用，都發局針對租金定價會參考屋齡、修繕成本綜合考量，納入租金補貼機制研議。

外界質疑市府花費3400萬進行新興市場公宅整修浪費公帑，林欽榮說，經過簡易裝潢後預估可再使用10年，預估5年就能回本，還能建立公宅提供新典範。

都發局表示，修繕工程包含室內全面修繕、浴室廚房升級、照明設備汰舊換新，各樓層樓梯間戶外活動空間等，3樓露台公共休憩空間將鋪設木地板，提供居民戶外休憩使用。

(中國時報)