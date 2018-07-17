雲仙夏戀風車祭 親子Fun暑假

雲仙樂園即日起至7月底，10歲以下孩童免費搭乘空中纜車，另外，園內還推出風車花海活動，歡迎親子一起來體驗不一樣的暑假。（葉書宏翻攝）

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中國時報
／新北報導

烏來好山好水眾所皆知，「雲仙樂園」及纜車是重要的觀光資源，適逢暑假期間，樂園即日起至7月底，10歲以下孩童免費搭纜車、入園，另外，今年到8月底首創風車活動，園內超過2000個風車，歡迎親子一起來體驗不一樣的暑假。

雲仙樂園總經理楊建弘表示，暑假期間不少小學生有戶外體驗作業，為鼓勵親子一起出遊，推出10歲以下孩童免費搭纜車、入園活動，協助親子一起完成暑假作業。

楊建弘強調，如今3C產品充斥於孩童的生活中，森林樂園絕對能帶給孩子們不一樣的體驗。

雲仙樂園逾50年歷史，擁有全國首座高空纜車，曾因蘇迪勒風災，園區受損嚴重，目前已大致修復完成，樂園有別於一般玩樂型樂園，以原住民及生態資源為主，園內的步道、瀑布、美景，是享受森林芬多精浴的秘境，許多日韓遊客都指名要在園內住宿。

值得一提，今年園內首創以「雲仙夏戀風車祭」為主題，打造大面積七彩風車林，和煦日光伴隨涼風吹拂，各色風車隨風搖曳視覺感十足，活動期間上傳與風車合照，並在個人FB或IG打卡，即贈雪山山泉沁涼紅茶飲1杯。

楊建弘強調，來到烏來當然不能錯過原住民傳統舞演出，每周六、日舉辦2場「泰雅勇士舞表演」，分別為上午10時30分及下午2時30分時段，勇者透過極具肢體張力舞蹈，配合悠揚音樂，帶給觀眾身歷其境感受。

另外，至8月底每晚7時30分還有「夜間賞蛙」遊程。

(中國時報)

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