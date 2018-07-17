蘭潭設置太陽能板 嘉市長選將互槓

2018年07月17日 04:10 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

台電規畫在嘉義蘭潭建置太陽能板，嘉義市議長蕭淑麗偕民眾16日群起反對，她抨擊中央未先徵詢民意即欲「霸王硬上弓」；市長涂醒哲則駁斥「為了選舉抹黑」，前市長黃敏惠指，涂市長態度消極，乾脆下台。

蕭淑麗說，接獲短竹、長竹、鹿寮、蘭潭、盧厝里等里長及民眾群起陳情，憂心蘭潭是嘉義的民生用水，也是嘉義八景之一，蓋太陽能板恐會影響水質、健康及地方觀光發展，大家都堅決反對。

蕭淑麗說，中央未詢問民意，便規畫設置太陽能光電系統，用缺電爛理由欲「霸王硬上弓」，為了可以供應825戶的用電量，要9萬餘戶嘉義市民承擔風險，這是什麼專業評估？令人不解。

涂醒哲表示，今年2月接獲台電公文擬在蘭潭設太陽能板，因台電未先與市府協商，市府拒絕核發埋設電纜的路權申請，卻被人為了選舉而做政治炒作，造謠、抹黑，他要重申「民意不贊成，市府就不同意」。

蕭淑麗對涂斥「抹黑」之說頗不以為然，她強調，是炮打中央錯誤的政策會害死人，市府要向中央錯誤的政策大聲說「不」，反被涂誣指抹黑，對涂的不當回應，她強烈抗議。

前嘉義市長黃敏惠明確表達反對的立場，台電不能把建置太陽能的歪腦筋動到蘭潭上面，有影響環境、觀光遊憩、汙染飲用水之疑慮，市府更不能把責任推給台電、民意，本就不應該同意，若還要等民意，那要這個市長做什麼？若市長持這種消極態度，乾脆下台。

有蕭姓市民稱，他住家附近國小屋頂設太陽能板，反光嚴重，飽受光害、熱害之苦，質疑太陽能板影響其身體健康。

(中國時報)