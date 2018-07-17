獨木舟環島 書屋青少年啟航

2018年07月17日 04:10 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

台東孩子的書屋16名青少年16日從海賊灣出發，展開30天的「水陸並用」獨木舟環島之旅，全程550公里是意志力與體力的大考驗，其中體重145公斤的18歲大男孩張俊揚，兩年前就挑戰過，這次已晉級為「小教練」，要帶領學弟妹們勇闖太平洋。

獨木舟環島是書屋為孩子設下的勇氣大考驗，10個女生、6個男生16日上午帶著他們的獨木舟聚集在海賊灣準備展開自我挑戰，不過啟航首日就遇上風大浪大，只有兩艘先行下水演練「翻船覆位」。

林逸群說，他們預計在1個月內以逆時針環台1圈，每天至少筏4到8個小時，期間孩子們的安全最重要，因此行程會視氣候、浪潮、孩子的身體狀況做調整，部分路段會以車輛取代。

學員中的張俊揚體重145公斤，噸位相當龐大，就連最大尺寸的救生衣仍略嫌窄小，勉強塞進船艙，還得擔心他下不了船，其實他已經在2015年的夏天連續騎完2次單車環島，2016年他還主動要求參加獨木舟環島，所以這次他已晉級為小教練。

張俊揚8年前就到書屋，體重的因素讓他常受排擠，也因此造成害怕嘗試新事物，容易放棄，這段日子在書屋的陪伴下，他找回了自信；書屋創辦人陳俊朗表示，希望藉由這樣的訓練，加強弱勢家庭孩子面對人生逆境與風浪的意志力。

(中國時報)