想圓星夢 快報名新北勞工歌唱賽

2018年07月17日 04:10 中國時報 吳岳修／新北報導

新北市政府勞工局「勞工之星歌唱大賽」，年年吸引了逾5百位勞工參加，勞工局16日記者會邀請知名孔鏘老師及去年冠軍涂䕒鎂代言，她現場演唱《鼓聲若響》，嘹亮歌聲令現場聽眾如癡如醉，歡迎勞工報名爭取16萬元總獎金。

勞工局長許秀能說，勞工平日上班辛勞，偶爾高歌一曲能提振精神、疏解壓力，勞工局從2005年起年年舉辦勞工之星歌唱大賽，今年已是第13屆比賽，也是新北市公部門規模最大、歷史最悠久的歌唱賽事，希望讓勞工在工作之餘，放鬆心情盡興唱歌，表現好的還能獲得優渥獎金。

孔鏘老師表示，唱歌讓人快樂又延年益壽，也是人生最美最好的活動，他希望每位勞工朋友們都能開心唱歌，他更透露，新北市勞工臥虎藏龍，有些製作單位會在勞工之星歌唱大賽時，派人到現場尋覓人才，像是涂䕒鎂是電子公司職員，去年拿下冠軍後便開始參加歌唱選秀節目，都有不錯的成績，「夢想加入演藝圈嗎？趕快來報名勞工之星。」

勞工局表示，今年比賽分為活力組（18到45歲）及魅力組（46歲以上），只要設籍或是工作在新北市勞工均可參加，即日起到8月15日報名截止，活力組將在9月8、9日舉行初賽，魅力組9月15、16日初賽，兩組複賽將在9月29日進行，10月14日舉辦總決賽，優勝選手將爭取近16萬元總獎金，還有機會在星探面前展現歌唱實力。

(中國時報)