長庚打造醫網 響應醫療分級

2018年07月17日 04:10 中國時報 張伊珊 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

為響應分級醫療政策，嘉義長庚醫院16日起，正式與嘉義縣市等300多家醫療院所結盟，進行雙向轉診，成立「好在嘉醫，活絡社區照護合作」，診所將病人轉至醫院，醫院則視病患恢復情況，媒合到住家附近合作診所。

嘉縣新港鄉昌模診所醫師林昌模分享，日前轄內有祖孫3人，陸續出現咳嗽及發燒等症狀，謝母先把4歲的哥哥帶至嘉義長庚就診，同時轉述3歲的弟弟也已發燒住院5天，擔心會交互感染，經檢查疑似中耳炎所引起，後因病情漸穩，便透過電子轉診平台，交由昌模診所接續治療，一方面避免舟車勞頓，二方面也可降低部分負擔140元。

嘉義長庚醫院表示，目前月平均門診量高達8萬5000人次，過去有轉診機制，以7月第1季而言，約有1000多人次，合作院所30多間。今將擴大服務地區及範圍，與嘉縣市300多家地區醫院、診所、衛生所、居家護理所、護理之家與社區醫療群等結盟，紓解民眾無論小病或小感冒，皆喜歡往大醫院跑的情況。

嘉義長庚醫院推動7大項目，藉由社區醫療群，強化基層合作，發揮區域醫院教育、研發功能，由主治醫師進駐合作醫院、基層院所共同照護病患。另藉開放院內醫學新知及醫療技術交流平台、提供合作醫師電子期刊閱覽、長庚學報APP，分享進修課程等服務，提升醫師專業知能。

(中國時報)