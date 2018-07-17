議員向北農索資 吳音寧給軟釘子

2018年07月17日 04:10 中國時報 陳燕珩 、 張立勳 、 吳堂靖 ／台北報導 ／台北報導

台北市議會開議，北農總經理吳音寧事前放話這會期不去議會備詢，昨（16日）施政報告果真未到，讓國民黨議員氣得怒批吳囂張、藐視議會；民進黨議員則強調，吳依法本就不用來，反諷過去韓國瑜、連勝文是「政客」才會來備詢，此話讓藍營議員不滿拍桌回嗆，火藥味濃厚，市長柯文哲則全程在旁坐看「藍綠大戰」。

國民黨議員汪志冰痛批，吳音寧態度傲慢，不僅拒絕備詢，連議員調閱北農資料，對方都「已讀不回」，難道後台夠硬就能藐視議會？議員陳重文也說，吳有總統罩就囂張，北農明明有拿市府補助，沒道理不接受議會監督，若不來備詢就砍預算。

面對藍營砲火猛烈，民進黨議員李建昌強調，吳依法本就不必來備詢，應回歸法律規章，之前藍營背景的謝國雇擔任北農總經理時，時任市長郝龍斌也叫他不必備詢，為何兩套標準？

民進黨團總召李慶鋒則諷刺，過去北農總經理韓國瑜、悠遊卡公司董事長連勝文來議會備詢，後來都跑去選舉，吳音寧不是政客，她是來做事的。

此話一出，讓國民黨議員大為不滿，議員王鴻薇拍桌怒轟「憑什麼說別人是政客」，李回嗆「妳坐下，請尊重我的時間。」藍綠陣營互槓，柯文哲則坐在位子默默觀戰，未多作回應。

針對藍議員質疑，吳音寧昨日受訪強調，依「北市第二果菜批發市場委託經營管理行政契約」，北農會提供資料給市場處考核，再由市場處提供給議會，不是議員單憑一張單子就直接要向北農索資，這並非體制內作法，期盼北市議會就市政實質面討論。

(中國時報)