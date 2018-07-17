2018年07月17日 04:10 中國時報 李萬吉

朋友分享了一段故事，他上網幫孩子買了DIY置物櫃，孩子興奮地說要自己組合，他心想讓孩子體驗一下手作也不錯，便欣然同意。只見孩子開始動手後就出現狀況，一下子木板方向不對，一下子螺絲孔對不上，甚至還怪說明書不清楚，漸漸失去耐性。朋友原本試著指導孩子，身旁的太太忽然冒出一句「你平常不都鼓勵人家放手讓孩子自己嘗試錯誤嗎？」讓他趕緊閉嘴收手。

後來看孩子耐著性子完成組裝，朋友反而暗自慚愧，因為他差點就奪走孩子一次難得的學習機會，只因為擔心孩子做錯了得從來，或者怕弄壞板材和螺絲孔。仔細想想，幾百元的東西，就算過程錯了、結果壞了，能讓孩子從中發現問題並解決，還是很划算的！只是當下要忍住出手相助的衝動，是有些許掙扎的。

其實，這是許多現代父母的通病，一方面抱怨孩子沒什麼生活技能，另一方面卻又怕孩子失敗、受傷、浪費時間，就把許多孩子可以嘗試動手做的機會都給拿走了。結果孩子學了一堆的物理知識，卻可能不知該如何拿掃把掃地比較省力？或者可以輕易回答植物圖片上的部位名稱，卻從沒親手削果皮切水果。

以往過度強調知識理論的應試教育，根本難以學以致用，就算考題生活化，也還是紙上談兵，不切實際，難怪學生總會質疑學那麼多有什麼用？

十二年國教新課綱的素養教育，重視的就是要能運用所學知識解決生活上的問題，然而要學習解決問題，先要有機會實際面對問題，透過不斷的試誤修正，讓經驗轉換成可用的知識基礎，才能從中找到解決問題的方法。

暑假期間，不妨就讓孩子多些動手的機會，做家事也好，玩手作也行，過程中家長要學會忍耐，插手越少，孩子就會得到越多！（作者為康軒文教集團董事長）

(中國時報)