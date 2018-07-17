正修培育技優生 畢業即就業

「CNC工具機切削應用產業菁英訓練示範基地」16日啟用，正修校長龔瑞璋參觀立式五軸加工機量測飛機起落架尺寸精度。（王錦河攝）

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中國時報
／高雄報導

教育部斥資5150萬打造「CNC工具機切削應用產業菁英訓練示範基地」16日在高雄正修科大揭牌啟用，這是全台唯一整合工具機組裝和調校先進功能的CNC訓練場域，其中造價1500萬的「五軸加減法複合工具機」能用金屬粉末3D列印，重建修復航太產業葉片。

正修科大校長龔瑞璋表示，建構CNC示範基地為培育具CNC工具機切削技術和調校能力的技優生，落實產學合作，強化學生職場技能，打造畢業即就業、就業即上手的學習環境。

為配合政府創新產業，聚焦智慧機械和國防航太技術，教育部投入5150萬元，建置由正修科大、夥伴學校和企業法人共同成立「CNC工具機切削應用產業菁英訓練示範基地」，產學共享CNC工具機切削技術應用開發和教育訓練，今年2月已有高職師生60多人完成54小時和48小時的訓練，暑假有20多名高職老師將前來受訓54小時。

包括教育部政務次長姚立德、經濟部工業局長呂正華、正修科大校長龔瑞璋等與會人士一同為訓練基地揭牌。

正修機械系主任陳鴻雄表示，學校有6台五軸加工機，是全台技專校院密度最高的，其中造價1500萬五軸加減法複合工具機，可整合線上掃描、金屬粉末3D列印、線上量測、雷射熱處理，展現尖端技術，藉由智能與複合化生產系統軟體，可修復重建國防航太產業葉片和高值化元件。

(中國時報)

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