離譜警曠職酒駕 又涉性侵

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中國時報
／花蓮報導

警紀敗壞！花蓮吉安警分局警員孫道明（48歲），上月值勤時間不但與妻子、女性友人飲酒作樂，酒後載妻返家後，竟趁著友人爛醉時將車停路邊，無視她月事來仍性侵得逞，被害人不甘受辱跨轄向花蓮警分局報案，才讓全案曝了光，警界高層震怒將孫警記4小過並調職處分。

綽號「小毛」的水璉派出所孫警，6月18日凌晨2時許，利用備勤時間擅離值宿所與妻子、已婚的女性友人三人相約至吉安鄉一處海產店附設卡拉OK飲酒，孫妻因不勝酒力由孫警先載其返家，孫後再返回店內續攤，兩人共飲到四時許才一同離去。

「吉安姓孫的警察性侵我啦！」被害女子供稱，孫男趁其不備脫其內褲，無視她月事來仍「硬上」性侵，警方查扣孫警內褲發現沾有女子血跡，並調閱監視器發現孫男車輛停在吉安鄉東海六街活動中心前長達30分鐘，車身也出現不正常晃動，懷疑案情不單純。

不過被害女子後來否認遭孫男性侵，兩人也異口同聲撇清有發生性行為，但因為性侵為公訴罪，孫員仍被依妨害性自主罪嫌移送偵辦，檢方偵訊後諭令6萬元交保，至於孫員酒後駕車經酒測值為0.12毫克，未達法令0.15的告發標準不罰。

離譜行徑曝光後，花蓮縣警察局高層震怒，先將孫警依警察人員獎懲標準，「擅離值宿」、「酒駕」、「出入不當場所」及「不正常男女關係」，記4支小過並調至玉里分局，督察長陳國文說，若性侵判刑定讞會將孫警免職，對於偏鄉警紀敗壞問題，強調會加強督導。

(中國時報)

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