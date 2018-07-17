陳錦錠爭取成立秀山消防分隊

在新北市議員陳錦錠爭取下，秀山派出所對面空地，將成立消防局秀山分隊。（葉書宏攝）

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中國時報
／新北報導

中和區秀山一帶人口約10萬人，每逢救災、救護勤務，消防局需從永和永利分隊或中和南勢分隊派遣，路程約15至20分鐘，地方期盼成立消防分隊，掌握黃金救援時間，經新北市議員陳錦錠爭取，未來將成立「秀山消防分隊」，守護當地居民生命財產。

地方期盼秀朗橋頭荒廢許久的憲兵隊營區改建「秀山消防分隊」，陳錦錠與前立委張慶忠、立委林德福多次爭取，因國防部新單位進駐作罷，僅能再尋覓新的地點，最後選址於中和區大智段兩塊土地，面積共999.51平方公尺。

「秀山消防分隊」預定地位於秀山派出所正對面，為財政部國有財產署所有，因活化資產，目前作為停車場使用，該處位於秀山中央，要通往景平路、成功路均相當方便迅速。

當地民眾曾抱怨，秀山民眾感覺像二等公民，每逢遇到火警、疾病救護，救護車、水箱車需從永和或中和南勢角派遣，路程約15至20分鐘，一個心肌梗塞病患，能等15分鐘嗎？火警若延燒10多分鐘，釀成災害更恐怖。

陳錦錠表示，人民的生命財產安全不能等，她與前立委張慶忠、立委林德福及秀山地區里長會勘多次，秀山消防分隊有成立的必要性，公有財產應以民眾需求、服務人民為第一考量，保障民眾安全刻不容緩，該處公有地為有償撥用，未來在議會中將繼續協助預算爭取。

消防局表示，秀山消防分隊確定位於中和區大智段土地，有償撥用費用約1億9225萬1000元，將分期付款支付給國有財產署，分8年編列。

(中國時報)

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