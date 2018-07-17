布袋港施工惹民怨 遭嗆壞厝邊滾蛋

台灣港務公司高雄港務分公司，正積極興建港區內公共建設及入口景觀等工程，大型車輛出入頻繁，致路面嚴重壓損。（張伊珊攝）

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中國時報
／嘉縣報導

嘉縣布袋鎮多位鎮民代表不滿布袋商港因工程所需，犧牲周邊居民生活品質，特別是港區前中山路段，大型車輛出入頻繁，造成路面損壞嚴重，也產生噪音與空氣汙染等問題，且排水系統遲遲未改善，逢強降雨必淹水，反映多次未回應，16日上午前往舉牌抗議，痛批「壞厝邊滾蛋」。

蔡石鵬、李志榮、蔡崇仕及王素燕等鎮民代表，頂著烈日高溫，集結在布袋商港前，雙手高舉「抗議」牌，批評港務公司為建設港區內部工程，長期放任大貨車與砂石車，壓損通往布袋商港的唯一要道，致中山路面崎嶇不平，車禍事故頻傳，更別提居民常在深夜，突然聽到車輛進出聲響，深受其擾。

蔡石鵬強調，代表會已多次提案反映，卻收到一紙公文，回覆港務基金僅用於港區範圍，認為根本「沒誠意」，揚言1個月內若未與代表溝通改善，不排除採取封港措施，禁止車輛通行；李志榮則認為，上述路段間接如同港務延伸，建議編列「敦親睦鄰基金」，協助修繕鄰近道路。

交通部航港局南部航務中心專門委員吳玉玲解釋，由於中山路改善工程，非屬商港區範圍，依《商港法》規定，無法使用航港建設基金支付；台灣港務公司高雄港務分公司布袋管理處長王貞雄表示，目前港區內正有2項工程在進行，包含南側排水系統、景觀步道等公共建設，另有結合地方產業的竹編、鹽山等入口意象工程，「拚今年底完成」，至於編列基金部分，則會代為向上反映。

布袋鎮公所祕書蔡崇仁透露，公所去年曾多次向港務局反映，直至7月初才收到回覆公文，確定無法由港務基金支應，預計明年將中山路改善工程，提報至前瞻基礎建設計畫；對此，嘉縣府建設處長林永福表示，將全力協助申請作業。

(中國時報)

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