菲議員偷渡判刑 不排除遣返

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中國時報
／屏東報導

菲律賓奧札米茲市市議員瑞卡度．帕洛吉諾格(Ricardo Ardot Pa rojinog)，因涉及槍毒等重大案件，被菲國總統杜特蒂公開點名懸賞追緝，瑞卡度擔心橫死街頭，去年10月偷渡來台，日前被警方在東港逮獲，屏東地院依違反入出國及移民法判刑3月，得易科罰金，屏東地檢署正關注案件發展，不排除將他遣送回菲。

今年5月在東港被逮的瑞卡度因未經許可入國，將於執行完畢後驅逐出境，若官司未上訴將於近期內確定；外界認為，瑞卡度在被遣返回菲後，恐難逃一死，因此寧願被關可能也不會繳交罰金，以拖待變。

屏檢主任檢察官林俊傑強調，檢方正關注案件發展，也要確認菲國是否請求司法互助，屆時要如何處置，都要與上級討論，「這案件敏感，確實與其他要求驅逐出境的案件大不相同」。

52歲瑞卡度家族在菲律賓南部的民答那峨島赫赫有名，已故父親是菲國武裝組織「庫拉東．巴雷冷」的發起人，早年是受軍方監督的反共部隊，後來淪為幫派集團，涉及多起綁架、殺人及銀行搶案。哥哥雷納多．帕洛吉諾格是奧扎米茲市長，姪女艾查維斯是副市長，一家人掌控當地政壇。

瑞卡度在台被捕後坦承，去年10月就以20萬披索代價，搭乘漁船偷渡來台，沒想到被台灣警方逮捕。

(中國時報)

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