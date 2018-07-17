中埔鄉長選戰 李碧菁拚連任

2018年07月17日 04:10 中國時報 呂妍庭 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

嘉義縣中埔鄉長選舉，現任鄉長李碧菁獲民進黨提名爭取連任，因李家在地方實力雄厚，連任希望極大，不過台灣區觀光旅遊總會理事長蘇佳男展現旺盛氣勢，宣布以無黨籍參選，強調他挺身而出，「有勝選希望，沒有敗選壓力」，縱使外界有質疑，「一定選到底」，至於國民黨也喊不缺席，透露正在接洽人選中。

李碧菁出身政治世家，伯父李文堂與父親李文錦先後擔任鄉長，2014年外型亮眼又有親和力的李碧菁繼承衣缽順利當選，主掌鄉政評價不俗，外界認為李碧菁個人特質已有加分，加上公所派與農會派支持，連任呼聲高。

不過李碧菁本人倒是很平常心，強調她始終一步一腳印，秉持服務初衷，也說她和蘇佳男是舊識，得知他宣布參選時，確實有些訝異，畢竟選舉情勢瞬息萬變，只要做好分內的事，競爭對手是誰？她不是太在意。

蘇佳男指中埔政治生態長期一面倒，又有政黨強勢力量把持，掌權者過於安逸，疏於關心基層需求，缺少開創新局的衝勁，尤其沒人敢出來挑戰，當他站出來時，很多人都說他有膽識，卻也質疑他會不會選到底？為展現決心，蘇佳男打包票，「我會在登記第1天的8點1分就登記」。

曾挺身幫對手陣營輔選，現自己跳出來選，蘇佳男說他很清楚派系運作方式，會擬定策略加以因應。至於國民黨縣黨部則說一直有在尋覓人選，至今還沒人點頭，考量五合一選戰布局環環相扣，國民黨會邊跑邊打，尋求同路線的政治夥伴支持。

(中國時報)