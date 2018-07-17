兩岸都應跳脫統獨之爭

2018年07月17日 04:10 中國時報 趙春山

蔡英文總統日前在民進黨全代會上說，年底九合一選舉是「改革和反改革的對決」。我們認為，台灣朝野政黨應聚焦於內政的完善問題，擺脫「統獨之爭」形成的長期困擾，兩岸關係亦復如此。無論從兩岸當前面臨的內外形勢和從情理法三方面來看，「台獨」都是一條行不通的道路，是一個「假議題」。因此，兩岸只有如何統一的問題，以及統一之前如何和平相處，創造互利共贏的合作問題。台灣內部糾纏於統獨問題，只有造成中華民國的內耗；兩岸關係糾纏於統獨問題，只有造成中華民族的內耗。

這次「連習會」舉行的內外形勢和2005年4月連戰赴陸進行的「和平之旅」相比，有類似之處，但也有所不同。類似之處在於，同是民進黨執政，兩岸關係也同樣呈現嚴峻的狀態；不同之處是，目前台美關係較阿扁時期為佳，蔡英文表態不向對岸挑釁，故不會被美方視為「麻煩製造者」。還有一個不同之處是，國民黨在2008年大選前的聲勢，已是勝券在握，但現在經過政黨輪替後能否再度捲土重來，順利取得政權，仍有待更多的努力。

因此，影響台灣的選舉不會是這次習近平與連戰會面的目的，因為連戰不能代表國民黨當局，他的表述也沒有經過國民黨主事者的公開背書。連戰的「促統論」和馬英九主張的「不統、不獨、不武」也有所差別。如此看來，認為「連習會」的目的是為了幫助泛藍整合，那就是嚴重誤判形勢。

從習近平在這次「連習會」的談話判斷，首先，我們同意如外界所說，應該具有「出口轉內銷」的用意，即強調和平統一、和平發展，來抑制大陸內部的「急統」，甚至「武統」的聲浪；其次，習是以軟性訴求，來落實「更寄希望於台灣人民」的主張；再次，強調兩岸問題由兩岸的中國人來解決，不容外力干預；最後，誠如《人民日報》海外版「俠客島」所說，「有些話是說給蔡英文聽的」。

針對蔡政府這個部分最為重要。兩岸關係在民進黨執政後，一直處在「已讀不回」的狀態，雙方不免因此產生錯估和誤判。習近平充分理解，無論蔡英文未來能否順利連任，北京在未來兩年還是必須面對民進黨執政的現實。事實顯示，綠營對於「連習會」的解讀也非鐵板一塊，民進黨的若干有識之士也提出必須正面看待「連習會」所要傳達的訊息。當然，黨內的一些基本教義派還是採取批判的態度，把連戰視為大陸促統的「代言人」。

在大陸拒絕與蔡政府溝通的情況下，綠營有人認為一面倒向美國是「形勢所逼」，但蔡英文欲改善兩岸關係，就必須擺脫對岸對她「挾洋自重」的惡評。明顯的是，美國的傳統盟友日、韓兩國，甚至連印度在內，都努力改善與中國的關係，都不願成為中美對抗的夾心餅乾。台灣除了加強與美國的關係外，也有改善與對岸關係的足夠空間。

我們理解蔡英文為了對支持者交代，無法在「九二共識」的名詞爭議上做出讓步，但針對民族和文化認同的問題，蔡政府仍可向對岸釋出善意。如果雙方能在承認兩岸分治的現實下，就深化兩岸交流和促進兩岸融合進行談判，並以完成國家統一和民族復興作為共同的願景，這比糾結「九二共識」的議題，應該更具前瞻性和建設性。（作者為淡江大學中國大陸研究所榮譽教授）

(中國時報)