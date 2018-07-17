土地掛帥思維害了台灣經濟

2018年07月17日 04:10 中國時報 范疇

人，都有第一反應，遇到挑戰時，無論怎麼想破腦袋，都跳不出一個思維框框，反覆在框框裡面打轉，所達到的結論永遠只是同一個方向的不同包裝。這是人之常情，用俗語說得最到位，例如：不到黃河心不死、不見棺材不流淚、舊瓶裝新酒，還有最難聽的老狗玩不出新花樣。

用學術語言說，就是成年人的思維模式已經定型，反映在文化上就是每個社會都會被某些思維框架所限定，因而決定了這個社會的方向和潛力。這些思維框架是那麼強大，以至於連災難都不見得能扭轉它。

台灣的經濟這些年來處於原地打轉，大家都知道其中一定有問題，但問題在哪？科技創新策略落後？工業政策失調？教育政策失敗？金融機制擋路？人才外流？甚至講狠一點：台灣經濟困局都是被國民黨害的？都是被民進黨害的？都是被中共害的？

這裡提出一個另類觀點：台灣的經濟所出現的大問題，都不是被上述任何一個原因害的，而是被台灣社會內的一個思維框架害的：「土地掛帥」的僵化思維方式。

儘管科技已經如此發達，任何經濟活動還是脫離不了古典經濟學下的三大資源要素：人、地、物─人才、土地及（不論虛實的）產品。任何經濟體，都得對這3個要素的利用排出優先次序：「以人掛帥」，還是「以地掛帥」，還是「以物掛帥」。而台灣的最根本經濟思維錯誤，就是不自量力地去「以土地掛帥」。這是致命的錯誤。

台灣才36000平方公里，在世界排名第140位，倘若把台灣的2/3是山地這個因素考慮進去，排名會更低。換個表述方式，台灣的陸地面積只占地球陸地面積的0.024%，而台灣的2300萬人占地球總人口的0.329%，比例上是土地占比的近14倍。而台灣的人均GDP，國家排名第24。

什麼意思？20年前曾經有「亞洲四小龍」這個名詞，台灣在首，今天台灣在末尾，且差的不是一點，而是望塵莫及。薪資停滯18年，房價／薪資比卻在世界頭段班，富人越富，窮人越窮。台灣經濟過去輝煌之因不在本文討論之列，本文要討論的是現在台灣經濟停滯之因。從上段的基本數據，可以導出一個結論：台灣若想以土地為刺激經濟的驅動力，無異於癡人作夢，以卵擊石！

然而，「土地掛帥」卻是幾乎所有台灣政治人物的基本思維框架，藍綠皆然。為什麼？因為土地的利益誘惑實在太大了。只占地表面積0.024%，還要扣掉2/3山地的可用土地，用一塊就少一塊，越少就越值錢，越值錢就越誘惑。君不見，台灣多少官商關係、公私勾結不與土地有關？多少工業政策不是某些人想從土地中撈一把？多少「這創、那創」的構思不與土地或房地產有關？

經濟3要素中，土地掛帥就是不以人才掛帥，不以產品掛帥。口稱人才重要、產品重要的政府，做起事來卻是土地掛帥，台灣經濟能翻轉嗎？土地比台灣還要小的國家如新加坡，倘若土地掛帥，掛掉的一定是自己。當年四小龍中的3隻小龍之所以能夠絕塵而去，難道不是因為人家都走上了產品掛帥或人才掛帥？另方面，台灣的對岸雖然土地大台灣300倍，其之所以今日命懸一線於房地產、環境汙染扼殺生活，難道不是土地掛帥的後果？

台灣經濟若想回春，只有一條路：改弦易轍，不以土地掛帥，而改以人流、物流、金流、信息流掛帥，唯有如此才可能真正提升土地的附加價值，而非剝削土地的低級價值。

但是，這牽涉到了改變社會的思維框架，人的思維覺醒，難度有如移山，山很難移，得先出現「愚公」才行。愚公可移山，然而愚公何在？這裡提出一個尋找失蹤愚公的辦法，非常的簡單。2018年底選舉不是就要來臨了嗎？票要如何投？不要盲投，讓我們攤開候選人名單，包括六都市長候選人，包括縣市議員，誰的主要政見與土地無關，誰過去沒有剝削土地的劣跡，投給他就對了！

如果某位候選人的主要經濟政見，乃以人流、物流、金流、信息流掛帥，那麼他／她就是活化台灣經濟的人選，哪怕他／她學歷低一點、能力弱一點、經驗少一點，投票章就蓋下去，管他／她是什麼黨派！

（作者為戰略顧問公司負責人）

(中國時報)