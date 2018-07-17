川普和普丁麻吉，才怪

2018年07月17日 04:10 中國時報 李正修

美國總統川普16日在赫爾辛基會見俄羅斯總統普丁，由於川普上任後與歐洲盟國頻生嫌隙，而普丁也因俄國併吞克里米亞而與歐洲關係陷入僵局。一位是叫嚷著「讓美國再次偉大」的反體制者，另一位是意圖恢復俄羅斯光榮的民粹操縱者，故此次會晤備受國際關注。

美國歷任總統皆不信任俄國領導人，縱使雷根能與戈巴契夫建立少見的個人情誼，仍不妨礙美國對蘇聯的圍堵政策，最終導致其瓦解。川普公開向俄羅斯示好是美國政壇極少數的例子，尤其川普在競選期間大肆抨擊歐巴馬及歐盟的對俄強硬立場，以及俄國涉嫌介入美國總統大選的傳聞尚未釐清前，雙邊關係很難朝向正常化發展。

誠如曾任柯林頓政府副國務卿的塔波特分析，由於川普與傳統國務院的對俄政策不同調，「總統讓他的行政部門跛腳，行政部門讓總統跛腳。這是一場兩人三腳比賽，而應齊一步伐的兩人卻往相反方向走。」川普與行政團隊相互拉扯的結果，不僅削弱美歐制裁俄羅斯的強度，更讓普丁找到在其他區域事務強化俄羅斯影響力的突破點。

雖說川普與普丁經常性地相互表達善意，但兩國在克里米亞、敘利亞、裁軍爭議、伊朗核協議、朝鮮半島和平及北約存續議題等仍有歧見，不可能一夕之間就能解決，若兩人欲藉赫爾辛基峰會拉近彼此互信，端賴能否推心置腹而定。

川普是自吹自擂的生意人，談判手法往往先吹捧對手、放低姿態，然後再以威嚇手段逼對方就範。他主動挑起的美國與中國貿易戰就是遵循這種策略。相反地，普丁具精明算計的特務性格，情緒不形於色，善於觀察對方弱點再出手，即便情勢不利於己也不輕易動怒，等待最佳時機反擊。俄羅斯不顧美歐反對，執意支持敘利亞政府，讓阿賽德政權得以獲得外援而與反抗軍維持抗衡局面，也讓俄羅斯能重返中東。

就像美國冷戰圍堵政策設計師肯楠對蘇聯的觀察，共產體制將對美國的民主制度形成威脅，因此美國必須聯合歐洲民主國家共同制約蘇共擴張。現在，俄羅斯雖不再輸出共產革命，但對周邊國家的領土野心仍讓美歐各國深具戒心，這樣的隔閡及疏遠並未因蘇聯瓦解及共產主義破產而消除，反因普丁的大權獨攬而加深彼此疑慮。

猶記得川普政府在今年初，將俄羅斯及中國列為美國的主要「戰略競爭對手」，這樣的觀點是出自於川普的主觀認定或美國國防部的傳統思維仍不得而知，但多少反映出美國對普丁的不信任感仍主導美國的對俄政策。川普日前還在推特上自問「是否會與普丁成為新麻吉」，這也是各國亟欲知道的。然而，從川普處理與習近平及安倍晉三的私人關係來看，「麻吉」根本不是重點，他未來如何顛覆現行國際秩序才是大家關心的焦點。（作者為國家政策研究基金會副研究員）

(中國時報)