2018年07月17日 04:10 中國時報 薛琦

美中貿易戰已正式開打，硝煙四起。雙方已排開陣式，但是否還有隱而未現的重武器？最後的決戰場在哪裡？

美中貿易戰在川普競選總統時就埋下伏筆。前哨戰是3月美國對鋼、鋁進口加課25%及10%關稅。隔月宣布將對1000多項，價值500億美元（下同）自中國進口商品加徵25%關稅，其中340億產品已在7月6日實施，中方同日採等額商品報復。在此之前還包括禁止中興手機所需零件的出口，後中方讓步，暫緩實施。7月10日美國宣布將擴大加稅範圍到2000億，中方表示「震驚」與「嚴正抗議」，並「不得不做出必要反制」。

國際貿易分貨品、服務業貿易與所得支付三大類。美中貿易戰目前還只在貨貿的層次。去年美國商品進口2兆3619億，出口1兆5507億，赤字8112億，其中46%來自中國，當然成了頭號敵人。但在服貿帳上美國的進、出口各為5381億與7809億，有2428億的順差。同年美國的海外投資所得9202億，扣除外人在美投資收入，順差2314億。商品貿易對美國不利，服貿及投資所得美國卻是大贏家。這部分是別人可著力之處。

美國貨貿也有強項，像資本財（飛機）、工業原料、零件與汽車。去年美國農產品、食品、飲料的出口也有1329億，幾與汽車出口1576億相當。在服務業，美國最大的淨出口項目分別是智財權795億，金融服務784億，旅遊685億，以及其他商業服務497億。這4個項目中，若以出口占進口的倍數來顯示競爭力，美國最強的是金融服務業（3.8倍）與智財權的（2.6倍）。美國最在意的當然是這些強項受到不公平待遇。

在美國宣布擬對中加課關稅後1周，中國國家主席習近平在博鰲宣布，將在4個面向加大市場開放措施：1、大幅放寬市場准入，尤其是金融服務業、汽車、船舶與飛機。2、將再減縮外資投資負面清單，並落實國民待遇。3、重新組建知識產權局，保障外資在華知識產權。4、降低汽車關稅，加入政府採購協定，並希望外國放寬對中高技術產品的出口管制。這些開放措施全是說給美國聽的。隔日，人民銀行馬上公布了12項金融開放政策，包括取消銀行外資持股比例限制、放寬業務範圍等。

但一個被忽略卻非常重要的事是，隔日《人民日報》評論，習主席的4大措施「唯不適用違反世界貿易規範、對別國發動貿易戰的國家。」

貨貿戰是雙輸、全輸的結果，美國付出的各種代價不會比中方小。美國的強項在服貿與對外投資，而中方已做出強烈回應。我們無法想像如果美國被排除的後果。騎虎難下，還是得下。但如何下，下得漂亮，這是騎虎人要想的事。

（作者為東吳大學經濟系講座教授）

(中國時報)