2018年07月17日 04:10 中國時報 宋燕輝

日前，兩艘美國軍艦通過台灣海峽，引起國內外媒體大肆報導。學者專家紛紛對此通過之意涵與可能影響做出解讀分析，但甚少評論國際海洋法有關軍艦行使航行與軍機飛越台灣海峽的相關規定。

在未來，美國軍艦在必要時仍將繼續通過台灣海峽，但美國軍機飛越台灣海峽上空也非不可能。此外，不只是美國，其他國家的軍艦與軍機曾經或在未來也會通過或飛越台灣海峽，例如，澳洲、日本及印度等。澳洲與中國對軍艦通過台灣海峽就曾發生過爭議。

就《聯合國海洋法公約》有關海域之規範而言，台灣海峽內之水域包括了內水、領海、鄰接區，以及專屬經濟海域和大陸礁層。台灣海峽內並無公海。但在台灣海峽內兩岸所主張之專屬經濟區，亦即台灣西岸向海12浬領海外的海域，以及中國大陸福建、廣東領海基線向海的水域，公海的航行與飛越自由是比照適用。換言之，美國軍艦與軍機在台灣海峽兩岸領海外的海、空域，享有國際法所允許的航行與飛越自由。

由於台灣海峽大部分海域的法律地位是專屬經濟區，北京認為，儘管美國在台海可行使航行與飛越自由，但不可從事包括軍事操作或情報偵蒐等活動。美國認為可以。此爭議至今未決，且是雙方在南海持續發生對抗主因。

雖然美國軍艦有權通過台灣海峽內屬大陸與台灣之領海，但北京要求美方事先取得許可，台北則要求報備。美國不接受此主張，認為軍艦行使無害通過無須取得沿海國事先同意或必須報備。儘管如此，美國軍艦在台灣海峽兩岸的領海行使無害通過時不得從事「有害」的活動，此包括軍事操作或情報偵蒐。至於美國的軍機，在台灣海峽兩側之領海上空並無飛越的權利。此外，就台灣海峽的法律地位而言，由於其寬度超過24浬，因此不是《國際海洋法公約》所界定「用於國際航行的海峽」。基此，美國軍機與軍艦在台灣海峽不享有過境通行權。

美國軍機飛越或軍艦通過台灣海峽時可能有幾個例外情形，依據國際法是可被允許進入台灣海峽兩岸之內水、港口，甚至機場。假設此次通過台灣海峽的兩艘美國軍艦，因颱風實在太大，已威脅到其人命與航行安全時，是可以要求進入台灣的內水停靠高雄或基隆港。至於軍機在飛越時，因颱風或機械故障也可要求迫降台灣的機場。2015年，兩架美國海軍F/A-18黃蜂式戰鬥機曾因機械故障迫降我空軍台南基地。

此次兩艘美國軍艦通過台海的時機、背後戰略安全與外交考量、對美台中三角關係未來發展之意涵及可能影響等，確值得深入探究。但純就法律而言，美軍艦通過台灣海峽中間之海域並未衍生是否違反國際法的問題。（作者為中央研究院歐美所研究員）

(中國時報)