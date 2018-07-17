年底大選是賴清德的障礙賽

2018年07月17日 04:10 中國時報 主筆室

民進黨全代會在全黨共體時艱、陳前總統未到場亂入的情形下，終於順利落幕。蔡總統、賴揆和總統府祕書長陳菊3人，攜手站上輔選戰鬥位置，並對國民黨發起九合一選舉第一輪炮擊，炮火堪稱猛烈。不過，九合一畢竟是地方選舉，政績表現最重要，剛剛完成內閣改組的賴清德必須率領內閣搶占戰鬥位置，在最短時間內拉抬施政民意支持度。儘管他開始收斂以往鮮明的獨派色彩，但面對不利的兩岸關係與政經大勢，擺在賴揆眼前是一道又一道嚴厲的難關。

為洗刷民調走低的施政滿意度，民進黨全代會特別安排蔡總統及賴揆在全代會前的「改革政績一定營」提出施政報告，提振全黨士氣。賴揆在會中播放「新政府、新世代，改革的起始」執政紀錄片作為演講開場，細數兩年來通過515項福國利民的法案，「國民黨做不到，民進黨做到了」、「國民黨雖然做了，但民進黨做更好」，以及「國民黨不願意做，民進黨挑起來做」，文宣雖然漂亮，人民會買帳嗎？

賴揆日前主導改組內閣，解釋改組是為建構「政治經驗」的團隊，讓青壯世代承擔責任、強化治安掃毒工作，黨內人士則簡單形容是「學者下、政治上」，把內閣中「顧人怨」的政務官換掉。但在共識營中，不少部會仍飽受黨代表抨擊是狀況外、對輿情無感、對政策說明不力，新內閣在面對立委或媒體提問時，會不會再出現亂說惹起民怨的「幹話王」，將是賴揆的第1個考驗。

蔡政府整體施政滿意度始終沒有起色，全代會召開前最新的民調顯示，贊同蔡英文處理國家方式的只有33.4%，不贊同者則達到49%，而賴揆有42%滿意、42.2%不滿意，雖然相互拉平，但不滿意有後來居上的趨勢，賴揆過去在台南市長任內累積的高民調正快速磨損中。距九合一選舉的投票不到5個月，賴揆必須在最短時間內搶救施政滿意度，這是賴揆最艱難的考驗。

民進黨政府念茲在茲、大肆宣揚的改革成績，民眾卻有迥然不同的認知，不論是處理國民黨黨產或農田水利會改制，都被質疑是政黨清算；堅持廢核，不惜讓核四廠變成全球最昂貴的蚊子館，增建火力電廠讓空汙加重，且以天價外包風力發電；堅持年金改革、大砍軍公教退休金等，這些重大的爭議性政策，都是民進黨長期堅持的理念，形同共業。賴揆既然是蔡總統政策的執行者，就必須挺身為政策辯護，不論選舉結果如何，府院黨都得共同承擔。

尤其兩岸關係因民進黨堅持不接受九二共識而逆轉，陸客來台人數在民進黨執政後快速下降，去年只剩273.3萬人次，整整少了1/3，估計對相關產業的衝擊達3000億台幣之多。大陸也減少對台灣農漁產品採購，兩岸關係影響層面已經從台商擴大到中小企業和農漁業，面對觀光百貨業、夜市業和農漁民團體的強大反彈，民進黨選情蒙上巨大陰影，這些賴內閣都必須概括承受。

近來蔡總統升高批評北京的分貝，但此次全代會相對謹慎，重申要持續爭取更多國際支持，不作秀、不逞強、不冒進，以堅定、冷靜、負責任的態度，不卑不亢地面對外部的挑戰。賴揆曾因提出「務實台獨工作者」的表白，引發大陸強烈抨擊，但日前他曾表示非常歡迎「中國大陸」觀光客來台，改變之前稱呼對岸「中國」，賴揆的微調透露了府院在處理兩岸政策時，立場的硬軟轉換似能相互補位，步調也漸趨一致。

雖然有評論認為，賴揆調整身段可能也有和蔡總統別苗頭的意味，如果九合一選舉期中考蔡總統過關，賴當然繼續扮演輔佐角色；萬一成績不理想，以賴揆的性格應該不會戀棧，如果想問鼎2020年總統，他的兩岸政治立場當然必須向中間調整。

對岸也批評賴揆是「說一套、做一套」，因為移民署近來「嚴卡、嚴審」陸客自由行的個案越來越多。而且，行政院剛通過廢止台灣省政府、省諮議會和福建省政府，也把「行政院大陸委員會」降為「大陸委員會」。加上賴揆的子弟兵原本要在全代會提案，要求從2020東京奧運開始以台灣隊名義參加所有國際賽事，雖然後來撤案了，但服務處還在繼續連署，顯見賴揆政治立場並沒有根本性的改變。

民進黨期中選舉勝負，內閣政績是關鍵，政績要好，兩岸關係首先要改善，企業對投資台灣才有信心。但北京當局對賴揆獨派的既定印象很難打破，如果賴揆不能務實調整，讓大陸有感、台灣中間選民認同，未來要承擔更大責任將成為很難跨越的障礙。

(中國時報)