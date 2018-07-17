死刑令，簽不簽

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中國時報
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蔡清祥16日就任法務部長。對於1個五進五出法務部的人，蔡清祥對法務部業務的熟悉程度，就像他的10根手指一樣。接著大家就等著看他會不會用他的手指頭去點死囚名單，拿起筆來簽署死刑執行令。

社會對蔡清祥有很高的期待，是因為他的司法官生涯大多在職司摘奸發伏的檢察體系度過。他熟知犯罪對社會人心的破壞程度，也很了解罪犯教化的成功率。他更清楚整個社會對於執行死刑、伸張正義的期盼。

無可迴避地，蔡清祥就任法務部長後面對的第一個疑問，就是他會不會簽署死刑執行令。對於這個問題，蔡清祥表示會重視外界的聲音，全盤研究及綜合考量後才能決定。

根據民調，80%以上的國人都支持死刑，外界的聲音已明，蔡清祥只要真能重視外界的聲音，就應依他的職責簽署現存死囚的死刑執行令。這沒有什麼模糊空間。

至於蔡清祥講的全盤研究及綜合考量，這就有點曖昧不明，予人有寬廣的想像空間。依照現行的法律，法務部長要不要簽死刑令，眼前擺著的就是最高法院的終局確定判決書，以及最高檢察署、高檢署檢察官對於死刑判決的審閱意見。

最重要的是，死刑案卷能送到法務部長桌上，就代表檢察體系的最高長官已經再三審查了所有相關案卷的細節，對於法院的終審死刑判決，找不出任何法律適用有違誤之處，而且對於死囚的犯行也確實做到「求其生而不可得」的程度，才認為應依法執行死刑。蔡清祥剩下能全盤研究及考量的，就只有他究竟是要依法簽死刑執行令，或者立馬辭去部長職務。二擇一，沒有模糊空間。

(中國時報)

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