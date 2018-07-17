小英自嗨厲害了，我的黨

2018年07月17日 04:10 中國時報 張景為

年底大選戰鼓頻催，繼重組「戰鬥內閣」後，民進黨緊接著召開共識營、全代會。黨主席蔡英文不但以激昂的口氣、強硬的措辭，重炮狠批過去的政府太怠惰，更以民進黨執政兩年來推行的諸多「改革」政策措施而自豪，不斷反詰「如果是國民黨，會這樣做嗎」？充分展現出「厲害了，我的黨」的驚人氣勢！

民進黨最會拚經濟，現在的經濟是20年來最好的時候；我們成功完成年金改革，為年輕人找到了未來；非核家園的理想在我們手上穩健落實，我們不會讓台灣缺電，綠能絕對比核電便宜；農田水利會改官派是增加其公益性…，如此自嗨的吶喊猶在耳際，但是更多人卻有一種詭異莫名的錯亂：為什麼這些蔡英文拿來稱頌自己、批判對手的「改革政績」，和台灣社會的許多民意認知竟然落差會那麼大！難道我們活在「平行時空」的不同台灣嗎？

真要探究，原因可能有三。其一，因為蔡英文講話的身分是黨主席，場合是黨內活動，對象是黨員，因此說的是「同溫層」內對自己人的相互取暖、激勵打氣，和蔡總統對全民的宣示自然有所不同。其二，這是傳播行銷上的反向操作策略，前述政策措施既已被徹底痛批，如果再做澄清辯解，只是順著對方邏輯被動防守，倒不如根本顛覆，把被罵到爆的缺點反向形塑成完全的優點，此乃不隨敵人起舞，反讓對手昏頭的最高境界。

前兩者基本尚有道理可言，最令人擔驚受怕的恐怕是最後這種：無法也不願接受事實、不肯面對問題，只好從自我催眠變成自戀、自欺而自我感覺良好，於是只聽好的、順耳的，因此誤判情勢，再也不能從虛幻的美好中掙脫。但是，蔡總統個人如此事小，影響全黨乃至全國事大。

蔡英文說她不怕改革得罪人，「不能怕得罪人就什麼都不做，不然選蔡英文做什麼！」這話並沒有錯，世人皆知改革比革命更難，但不是凡以「改革」為名，便取得絕對的正當性。重大改革是理想、意志、智慧與政治的統合，除了目的正確之外，還要看時機、步驟、溝通與手段等各方面的配置處理，才能真正評斷最後的結果與影響。以年金改革為例，目的正確，但從立法到執行都溝通不足，過程粗暴，留下的後遺症尚待理性檢驗。

改革當然是王道，但蔡英文似乎也樂此不疲，彷彿得了「改革成癮症」，以致之前民進黨立委陳明文竟然說，蔡總統是為了讓社會更進步而不惜消耗個人的聲望，令人敬佩。陳明文的幫忙解釋固然令人嘆為觀止，但上有所好，下必從焉，如此吹捧到肉麻爆表，真的也令人無言了。

再以民進黨最得意的追討黨產、促進轉型正義兩條例來檢視，政黨政治不是清算政治，正義也不是一時贏了的政黨說了算，更不必沾沾自喜於自己的改革最正義。改革必然損及既得利益，造成衝突紛爭，因此前人做不到或做不完全的改革必有緣由，這就需要改革者除了堅強的意志，也須尊重憲政體制與法律，這也是小英最愛講的「謙卑」之道。

兩年來這麼多民調不是假的，更不能把什麼都推給假新聞，民進黨形象變差、小英聲望江河日下，連民進黨自己人也這麼說，還要這麼自以為厲害無敵下去，只能靠慘痛的結果喚醒迷夢！

(中國時報)