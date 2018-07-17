小英自嗨厲害了，我的黨

友善列印
中國時報

年底大選戰鼓頻催，繼重組「戰鬥內閣」後，民進黨緊接著召開共識營、全代會。黨主席蔡英文不但以激昂的口氣、強硬的措辭，重炮狠批過去的政府太怠惰，更以民進黨執政兩年來推行的諸多「改革」政策措施而自豪，不斷反詰「如果是國民黨，會這樣做嗎」？充分展現出「厲害了，我的黨」的驚人氣勢！

民進黨最會拚經濟，現在的經濟是20年來最好的時候；我們成功完成年金改革，為年輕人找到了未來；非核家園的理想在我們手上穩健落實，我們不會讓台灣缺電，綠能絕對比核電便宜；農田水利會改官派是增加其公益性…，如此自嗨的吶喊猶在耳際，但是更多人卻有一種詭異莫名的錯亂：為什麼這些蔡英文拿來稱頌自己、批判對手的「改革政績」，和台灣社會的許多民意認知竟然落差會那麼大！難道我們活在「平行時空」的不同台灣嗎？

真要探究，原因可能有三。其一，因為蔡英文講話的身分是黨主席，場合是黨內活動，對象是黨員，因此說的是「同溫層」內對自己人的相互取暖、激勵打氣，和蔡總統對全民的宣示自然有所不同。其二，這是傳播行銷上的反向操作策略，前述政策措施既已被徹底痛批，如果再做澄清辯解，只是順著對方邏輯被動防守，倒不如根本顛覆，把被罵到爆的缺點反向形塑成完全的優點，此乃不隨敵人起舞，反讓對手昏頭的最高境界。

前兩者基本尚有道理可言，最令人擔驚受怕的恐怕是最後這種：無法也不願接受事實、不肯面對問題，只好從自我催眠變成自戀、自欺而自我感覺良好，於是只聽好的、順耳的，因此誤判情勢，再也不能從虛幻的美好中掙脫。但是，蔡總統個人如此事小，影響全黨乃至全國事大。

蔡英文說她不怕改革得罪人，「不能怕得罪人就什麼都不做，不然選蔡英文做什麼！」這話並沒有錯，世人皆知改革比革命更難，但不是凡以「改革」為名，便取得絕對的正當性。重大改革是理想、意志、智慧與政治的統合，除了目的正確之外，還要看時機、步驟、溝通與手段等各方面的配置處理，才能真正評斷最後的結果與影響。以年金改革為例，目的正確，但從立法到執行都溝通不足，過程粗暴，留下的後遺症尚待理性檢驗。

改革當然是王道，但蔡英文似乎也樂此不疲，彷彿得了「改革成癮症」，以致之前民進黨立委陳明文竟然說，蔡總統是為了讓社會更進步而不惜消耗個人的聲望，令人敬佩。陳明文的幫忙解釋固然令人嘆為觀止，但上有所好，下必從焉，如此吹捧到肉麻爆表，真的也令人無言了。

再以民進黨最得意的追討黨產、促進轉型正義兩條例來檢視，政黨政治不是清算政治，正義也不是一時贏了的政黨說了算，更不必沾沾自喜於自己的改革最正義。改革必然損及既得利益，造成衝突紛爭，因此前人做不到或做不完全的改革必有緣由，這就需要改革者除了堅強的意志，也須尊重憲政體制與法律，這也是小英最愛講的「謙卑」之道。

兩年來這麼多民調不是假的，更不能把什麼都推給假新聞，民進黨形象變差、小英聲望江河日下，連民進黨自己人也這麼說，還要這麼自以為厲害無敵下去，只能靠慘痛的結果喚醒迷夢！

(中國時報)

死刑令，簽不簽 民進黨又在分化選民

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。