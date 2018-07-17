2018年07月17日 04:10 中國時報 邱師儀

民進黨15日在圓山飯店召開全代會，蔡總統左強調改革與創新，右批國民黨不知反省。整體而言，在年底綠營市長選情台北、新北不妙，台中詭譎，台南、高雄也不是真的躺著選的情況下，蔡總統有點豁出去了，乾脆全部講「左傾」的語言。

諷刺的是螢幕上出現一群號稱在街頭穿草鞋起家的黨職人員，訂做「右派」西裝一字排開，西裝樣式像極了今年世足賽爆冷踢輸韓國隊的德國隊「男模裝」。蔡總統大概忘記從英國脫歐、川普當選開始，全球進入黑天鵝指數飆升的年代，左傾「口號」都不見得能夠引起基層勞工的共鳴，更不用說只是淪為口號的假掰左傾，更容易被基層勞工識破。

蔡總統大篇幅左傾的語言涵蓋包括《勞基法》、長照、不當黨產、促轉條例、年金改革、《公投法》等，反正每一項改革都樹立一塊怎樣也無法化解的敵人，這些敵人包括失望的勞方、負擔更重的中產階級、泛藍支持者、軍公教與統獨中立者。然而左傾的說法的確也不想化解什麼敵人，只要強化正當性就好。與過去國民黨選舉尋找最大選民數不同，民進黨選舉最擅長的就是切割選民區塊，哪怕會產生對立選民，但只要切出來的選民數足夠民進黨當選即可。

然而，和阿扁總統第1任時一樣，小英總統心中仍有掙扎，她清楚民進黨的罩門從來就是在兩岸關係，而這兩岸關係直接聯繫到經濟發展，在野時，兩岸可以是民進黨主攻國民黨的利基，但在執政後，兩岸成為民進黨的緊箍咒。因此全代會中很絕的橋段出現了，那就是蔡總統竟然脫口而出「薪資穩定成長，經濟處在20年來最好狀態」，連經濟這一塊的議題主導權也想從國民黨手上大言不慚地搶過來。

雖說國民黨苟延殘喘，可檢討之處還很多，但必須要講，國民黨人熟稔經濟議題者還是比民進黨人要多很多，否則蔡政府一開始借那麼多老藍男來輔政要幹嘛？民國99年，時值馬政府時期，經濟成長率還有10.63%，國家競爭力全球排名從第23名爬到第8名，隔年更進步至第6名，到了今年瑞士洛桑管理學院評定國家競爭力，台灣滑落至第17名。

此外，台灣經濟成長率民國106年是2.9%，比香港3.8%、南韓3.1%、新加坡3.6%都還不如，更輸全球平均的3.3%，這些鐵一般的數據竟還可讓蔡總統視而不見，誇言民進黨很會處理「經濟成長」，如果民進黨宣稱精於「分配議題」，多少還令人理解，只能說反正偏右議題與其所牽連的選民全部被民進黨得罪光光了，講什麼都不會有人聽，乾脆就瞎講一通刷刷存在感。

嚴格說起來，右派途徑也不見得無法處理左派所點出的問題，譬如青年低薪與年金破產的議題，在於經濟的餅要不要做大而已。但說實在，民進黨也沒有真的那麼左而年輕，看看雙北提名的候選人，不是大齡政客，就是只能吸引到大齡選民的中年政客；再看看南二都皆由熟面孔參選市長，就知道民進黨這支足球隊有新陳代謝的問題了。（作者為東海大學政治系副教授）

(中國時報)