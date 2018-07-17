2018年07月17日 04:10 中國時報 劉心月

兼任民進黨主席的蔡英文總統15日在民進黨全代會發表談話時宣示，「要讓人民知道，過去兩年，民進黨都做了些什麼。」她認為，民進黨執政以來，做了很多，但人民不清楚，因此行政團隊要多多宣傳、溝通，不要讓人民被誤導。

事實上，16日上任的新內閣，「宣傳政績」的任務就很明顯，2年內由立委被拔擢為內政部長的徐國勇，憑什麼可以主掌這個天下第一部？為民進黨政策辯護的膽識，應該正是非常重要的條件；酒駕發言人Kolas Yotaka，從黨的發言人轉變為行政院發言人，也可見民進黨連結黨與政之間的強大企圖心。

蔡英文多次公開表示，民進黨很會做事但就是不會宣傳，這個想法幾乎已成了她上任以來的執念，民調每況愈下，她認為是宣傳不夠、是在野黨刻意放的假新聞…由於一再耽溺於「宣傳」，天真且懶惰地迷信「我說故我在」，因此不斷要求閣員用力地說、不斷地說，以為這樣民眾就會對民進黨的施政有感。

但蔡英文忘了，有效溝通的首要條件其實是「學會聆聽」，俗言「一位好的領導者一定是位偉大的聆聽者」，說明「天聽自我民聽」的重要。然而，蔡英文這位把民眾隔在重重拒馬、蛇籠保護之外的領導人，卻早已很明確地告訴人民，她並不想聽，只想「塞」給人民一大堆政府想說的東西。於是，「你說你的，我不聽就是不聽」，成了民進黨政府跟人民互動時的一個惡性循環。

民進黨最近推出了新的年金改革廣告，影片中提到扁、馬2位總統，蔡英文直白自捧道，歷任總統都做不到，但是她做到了。其實這種自我宣傳，蔡英文不知講過多少遍了。民調顯示，民進黨支持者高達6成對年改持肯定態度，說明了大家不是不知道這個政策，只是認同的人繼續在同溫層與民進黨相偎取暖；不認同的人，蔡英文則從未想要關心他們，任憑他們在受創的情緒裡流轉，而民進黨還殘忍地指責他們貪婪、散播假新聞。

在這樣的情況下，蔡政府花費民脂民膏打廣告、做宣傳、派出伶牙利齒卻高傲的發言人，又有什麼意義？

《史記‧李將軍列傳》裡提到：「桃李不言、下自成蹊。」桃樹和李樹雖然安靜不言，但它們花美果香，吸引人們靠近，人們在樹下走著、走著，就走出了一條路來。真誠有料就能夠感召人心，不必整天塗脂抹粉，招蜂引蝶。更何況，民進黨宣傳的本事還算小嗎？砸下的本錢還算少嗎？

（作者為作家）

(中國時報)