2018年07月17日 04:10 中國時報 葉家興

看電影《我不是藥神》之前，已經在網上看過一些評論，也大概從劇透中得知幾句感人的經典台詞，本以為已經做好充足的心理準備，但結果還是低估了劇情本身的張力，在觀影的過程中，眼淚止不住地往外流。親人、摯友分享的經歷和回憶，每天為了天價抗癌藥奔波的日子，過去烙印心中的記憶檔案在電影情節的鋪陳中被抽出，跑馬燈迴轉。

僅僅上映4天票房就突破13億人民幣的《我不是藥神》，在大陸朋友圈引發了鋪天蓋地的討論。從新藥研發到藥品仿製，從高價藥到醫保藥…，不但大陸醫藥體制問題引起觀眾們的情感共鳴，就連海外華人觀眾的心靈也都深受觸動，因為許多台詞說出了人們的普世心聲。

「我病了3年，4萬塊錢一瓶的正版藥我吃了3年，房子吃沒了，家人被我吃垮了。現在好不容易有了便宜藥，你們非說是假藥，那藥假不假，我們能不知道嗎？那藥才賣500塊錢1瓶，藥販子根本沒賺錢。誰家能不遇上個病人？你就能保證你這一輩子不生病嗎？你們把他抓走了，我們都得等死。我不想死，我想活著，行嗎？」

《我不是藥神》改編自2014年大陸的真實司法案件，講述買不起高價標靶藥的白血病人，轉向從印度非法購入的仿製藥。主事者被以「銷售假藥罪」起訴後，上千病友包括大學教授、單親媽媽到普通病人，集體寫信請求對其從輕處罰。電影非僅戳中觀眾的淚點，也戳中社會的痛點，同時更刺激了大陸醫藥體制的改革。因此，寫實電影催出的眼淚不是廉價情緒，而是傳遞出治癒的希望與溫暖。

影片中飾演男主角程勇的徐崢，曾經以《人在囧途》等系列喜劇而收穫票房滿堂彩，與喜劇處處可見的斧鑿痕跡不同，《我不是藥神》平淡自然，徐崢演出完全不像在演戲，更像是對鏡頭坦白離婚和事業不順的中年危機。運鏡像是一部紀錄片，傳達社會裡種種不修邊幅、脾氣暴躁、卻又樸實仗義的草根人物形象。也就是在這樣貌似毫無驚喜的劇情裡，藥販子、市井小民、奸商、警官的善良，在不可能的難題下逐一被激發出來，觀影人的善良也被激發出來，黑暗的影院裡我們可以感受到彼此的淚水漣漣。

《我不是藥神》熱賣，也引發A股市場醫藥類股的暴漲，以及大陸藥改政策的加速，包括進口抗癌藥的零關稅等。並且，有如此政治社會影響的電影，叫好之外，也是部超級叫座的電影。

一樣是引起觀眾共鳴，《我不是藥神》不是以愛國主義的正面形象為號召，卻仍然以間接而真實的方式傳達社會的溫暖、人性的善良與不說教的正能量。毫無疑問，這會是一部被歷史記住的電影。（作者為香港中文大學金融系副教授）

(中國時報)