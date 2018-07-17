陳其南要做台灣人的故宮

新任故宮院長陳其南（劉宗龍攝）

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中國時報
／台北報導
國立故宮博物院新任院長陳其南表示，台北故宮要開放，不要只典藏中國文物，要廣納值得收藏的文物。圖為參觀遊客步行離開故宮。（劉宗龍攝）

什麼是「台灣民眾的故宮」？新任故宮院長陳其南昨（16）日上任立刻宣示，台北故宮要做「台灣民眾的故宮」，現場立刻被媒體質疑，認為陳其南的說法沒有經過調查，陳其南則反駁，「現在大家看到的都是北京的分院，這個不需要調查。」一語即見陳其南的「政治正確」。

文物論述「政治正確」

故宮已經在台灣，是台灣民眾的故宮，為何還要做「台灣的故宮」？陳其南直言，「故宮當然是台灣人的，但是台灣人就有好幾種意識，台灣本土主義者，不會接受現在的故宮是台灣的這種說法，我希望努力在詮釋上改變，重啟定位，讓爭議可以消失。」

陳其南表示，台北故宮的文物是從北京千里迢迢遷到此地，「所以台北的故宮，沒有人會認為是台灣的故宮，而是北京的故宮，外國人來這裡，也不是為了要認識台灣，而是因為歷史的偶然，所以必須要來這裡欣賞中國古典文物。對於在地民眾而言，這之間也會有大中國思想和台灣本土意識的擺盪。」

「飛地化」無歸屬感

陳其南表示，博物館經營要把政治意識消融，「即使是台獨，也可以保存中國文物。我們要做一個成熟的公民，不是狹隘的專業者。」他以大英博物館、法國羅浮宮為例，「我們要做世界文物的繼承者，可以典藏希臘文物，也可以保存古典中國文物，把這些都變成我們的資產。」

陳其南認為過去台北故宮怎麼經營，都像是北京故宮的「飛地化」，「什麼是飛地化？就是文物飛到某處，卻沒有自我歸屬感。」

發展南院成東亞中心

對於南院的下一步，陳其南希望定位成東亞中心，未來不排除朝擁有多棟主題館的博物館群發展，「我們可以台灣為中心，蓋具有歷史文化脈絡的主題館，像是琉球館、西班牙館、代表葡萄牙人的澳門館、日本館等，這樣的傳承和早年台灣歷史很有連結。」

陳其南希望南院未來的目標是「內容豐富到可以讓人一天看不完，看兩天、三天才能看完，才能把人留下。」

(中國時報)

民代批心胸狹窄 論調空洞

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