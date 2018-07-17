民代批心胸狹窄 論調空洞

2018年07月17日 04:10 中國時報 趙靜瑜 、 李欣恬 ／台北報導 ／台北報導

做台灣人的故宮是什麼意思？是否經過廣泛討論？對於新上任故宮院長陳其南的上任論述，博物館界大老黃光男表示，「故宮本來就是我們台灣的故宮，原本就有它歷史跟文化的價值。」陳其南宣稱的收藏世界文物如希臘文化等等口號都很好聽，「但也要看經費跟專業可不可以到位，故宮有沒有這一方面的人才？」黃光男說，他還是那句老話，「政治歸政治，藝術歸藝術」。

輔大博物館學研究所助理教授蘇瑤華表示，21世紀的博物館趨勢是要做「人民可以參與的博物館」，如果要講「台灣人的故宮」這個論述，她認為可以加入「審議式的民主」，問問台灣人覺得什麼是台灣人的故宮？

蘇瑤華舉例，紐約布魯克林美術館曾經做了一個展，叫做「誰的布魯克林？」過程公開徵件，也開放討論，「什麼是布魯克林人，什麼是紐約人？」透過開放式的策展，架構大家可以接受的「台灣人的故宮」。

教委會藍營立委蔣乃辛表示，光是陳其南說要做「台灣人的故宮」這件事，就可以看出他的心胸狹隘，「故宮兩個字在哪裡？來自大陸！」陳其南如果真正要做事，「就要做得心胸寬大，不要只是表面上說」。

立委陳學聖則表示，他原本以為老將出馬可以拯救故宮，「沒想到講的都是一些空洞的論調」。陳學聖說，與其提出這樣的發展方向，不如把國立故宮博物院直接與南院脫鉤，「南院如果要發展亞洲文化，就把故宮之名還給台北，南院叫什麼都可以」。

攝影家莊靈表示，對於陳其南提出要把台北故宮變得像是大英博物館、法國羅浮宮等廣納世界文物的博物館，莊靈表示，「這是天方夜譚」。

(中國時報)