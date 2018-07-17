新聞透視－黃金當垃圾 故宮不故宮

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中國時報

曾被譽為世界四大之一，國立故宮博物院已經在世界上享譽盛名，收藏展出從宋至清歷朝皇帝推崇藝術、收藏的稀世珍品70萬件。當年故宮文物遷台，文物的總數量是當時原故宮的四分之一，多是文物中的精品，其中玉器就有1萬餘件件，如新石器時代的鳥紋玉飾、清代的翠玉白菜蟈蟈等，是國寶，也是全人類的共同財產。

遠至歐美旅客，近如大陸日本遊客，喜歡故宮的原因就在於故宮典藏底蘊深厚，百觀不膩，一次看不完，得分好幾次才能如願。但是這樣的人間至寶在民進黨政府執政手中，卻刻意漠視，把黃金當垃圾，刻意淡化華夏文物，這也是對全人類共同資產最大的忽視。

論文化深度與廣度，台灣文化400年跟5000年華夏文化不能比，更不要提南院要做葡萄牙館、日本館，這些典藏要花多少時間，多少預算和多少專業才能追上羅浮宮、大英博物館？如果一定要做「台灣的故宮」，那是把故宮往死裡打。

之前中研院院士王德威曾表示，現在台灣「去中國化」的台灣文化主體性論述，從歷史長河來看，也不過就是漢民族數千年來不斷分其他族為「夷」的震盪之一，只是更顯現出一種「漢族以內、寧夷勿華」的欲望。台灣如何去看華夷問題，就像故宮該用甚麼視角去看華夏皇族的燦爛文物，是故宮的挑戰，也是全體台灣人的挑戰。

(中國時報)

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