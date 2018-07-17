明年學測 國寫、英文不同天考

大考中心主任劉孟奇（實習記者宋以安攝）

友善列印
中國時報
／台北報導

108學年學測重要調整！包括有非選題型的國寫與英文分天考試；國寫、社會、自然延長10分鐘；多數考生可能選考的社會與自然考科移至各天最後一節等，讓考生更方便作答。另新任教育部長葉俊榮宣布，12年國教課綱將按照原先規畫，8月底前全部審完，明年8月上路。

大考中心考試委員會16日召開第17屆第4次會議，宣布108學年學測重要調整，英文改為第一天第一節考試，國寫改為第二天第二節考試；多數考生可能選考的社會與自然考科移至各天最後一節。因此108年1月25日依序是考英文、國文、社會，26日是考數學、國寫、自然。

明年起學測考試時間也調整，國寫增為90分鐘，延長10分鐘；社會與自然考科增為110分鐘，也是延長10分鐘，其餘考科維持100分鐘。因考試時間增加，考試各天下午第一節自12點50分開始。

學測改為自由選考，因此是按科計費；原則上不調漲報名費，如果五科六節（國文、國寫算一科）考好考滿，就跟今年一樣仍是1050元。

108學年英聽測驗重要調整，今年10月20日第一次考試仍是集中式播放系統，校園統一廣播，由主控室播放；12月15日第二次考試則採分散性播音設備，個別教室採MP3播放器播音。大考中心主任劉孟奇表示，第二次考試有實驗性質，這樣就安全很多，不怕停電。

由於今年指考發生考生家長反映冷氣不冷，大鬧試務辦公室，逼得大考中心啟用備用試場。大考中心表示，避免明年再有類似情事，108年將增訂「試務辦公室禁止進入條款」，影響試場秩序等情節重大者，報請轄區警察機關處理。

今年指考違規事件，「手機或智慧型手表鈴響」占違規第二大宗，監考人員翻包包或不翻包包都被認為影響考生，動輒得咎。大考中心明年擬從嚴處置，增列「試場內干擾物品移置條款」，只要發現臨時置物區內有手機發出聲響就移置場外，不再開包確認，也不負保管之責。此外明年起連智慧型佛珠也不能配戴。

(中國時報)

新聞透視－黃金當垃圾 故宮不故… 中市敬老卡折看診費 老人讚貼心

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。