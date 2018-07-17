明年學測 國寫、英文不同天考

2018年07月17日 04:10 中國時報 簡立欣 、 林志成 ／台北報導 ／台北報導

108學年學測重要調整！包括有非選題型的國寫與英文分天考試；國寫、社會、自然延長10分鐘；多數考生可能選考的社會與自然考科移至各天最後一節等，讓考生更方便作答。另新任教育部長葉俊榮宣布，12年國教課綱將按照原先規畫，8月底前全部審完，明年8月上路。

大考中心考試委員會16日召開第17屆第4次會議，宣布108學年學測重要調整，英文改為第一天第一節考試，國寫改為第二天第二節考試；多數考生可能選考的社會與自然考科移至各天最後一節。因此108年1月25日依序是考英文、國文、社會，26日是考數學、國寫、自然。

明年起學測考試時間也調整，國寫增為90分鐘，延長10分鐘；社會與自然考科增為110分鐘，也是延長10分鐘，其餘考科維持100分鐘。因考試時間增加，考試各天下午第一節自12點50分開始。

學測改為自由選考，因此是按科計費；原則上不調漲報名費，如果五科六節（國文、國寫算一科）考好考滿，就跟今年一樣仍是1050元。

108學年英聽測驗重要調整，今年10月20日第一次考試仍是集中式播放系統，校園統一廣播，由主控室播放；12月15日第二次考試則採分散性播音設備，個別教室採MP3播放器播音。大考中心主任劉孟奇表示，第二次考試有實驗性質，這樣就安全很多，不怕停電。

由於今年指考發生考生家長反映冷氣不冷，大鬧試務辦公室，逼得大考中心啟用備用試場。大考中心表示，避免明年再有類似情事，108年將增訂「試務辦公室禁止進入條款」，影響試場秩序等情節重大者，報請轄區警察機關處理。

今年指考違規事件，「手機或智慧型手表鈴響」占違規第二大宗，監考人員翻包包或不翻包包都被認為影響考生，動輒得咎。大考中心明年擬從嚴處置，增列「試場內干擾物品移置條款」，只要發現臨時置物區內有手機發出聲響就移置場外，不再開包確認，也不負保管之責。此外明年起連智慧型佛珠也不能配戴。

(中國時報)