中市敬老卡折看診費 老人讚貼心

2018年07月17日 04:10 中國時報 陳淑芬 ／台中報導 ／台中報導

台中市府擴大「敬老愛心卡」，首創納入折抵看診費用分階段起跑！16日起首波民眾持「敬老愛心卡」及健保卡到全市30家衛生所看診，不但免掛號費，還可抵健保部分負擔。台中市社會局長呂建德等人一早到西區衛生所關心執行狀況，現場看診的長輩笑得很開心地說：「真方便、很貼心。」

社會局長呂建德、衛生局代理局長陳南松及市議員陳淑華、邱素貞等人到西區衛生所關心首日執行狀況，現場約有10多人看診。「很貼心！」李姓阿伯說，以前只有搭車才用得到，現在看診也可以折抵，讓用「敬老愛心卡」的老人更方便了。

呂建德表示，中市發放65歲以上老人及身心障礙者、55歲原住民等人「敬老愛心卡」，每月補助公車及客運費用額度1000元。全中市今年有39萬人符合領取資格，約有30萬人領卡，但僅25％使用率；因中市有10公里公車免費福利，「敬老愛心卡」是看得到、用不到。

中市「敬老愛心卡」使用範圍由交通服務擴大加值到健康就診折抵。呂建德說，預計9月再擴及合作的計程車業者，可折抵計程車資。今年「敬老愛心卡」原已編列2億4000萬元經費，因應擴大使用再編3億元，明年已編列2億8900萬元經費；未來將分階段視實際執行情況，做滾動式追加及修正。

陳南松指出，民眾16日起持敬老愛心卡及健保卡到全市30家衛生所看診，可折抵掛號費及健保部分負擔，9月將再擴及合作基層診所；中市基層診所共3000多家，目前已200家排隊有意加入，各行政區至少將有中、西醫及牙科等多家診所配合；10月份將再納入全市19家急救責任醫院。他並呼籲長輩要隨身攜帶「敬老愛心卡」及健保卡。

(中國時報)