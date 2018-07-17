玖壹壹趕場 挺《17金麥克》開播

2018年07月17日 04:10 中國時報 報導林彥君

草屯囝仔

中天電視與17 Media首度跨界合作，推出全新即時互動的音樂益智節目《17金麥克》，節目首集大來賓，邀請到久未在螢光幕露臉的「嘻哈天團」玖壹壹站台，玖壹壹表示，當首集來賓心情很開心，「很久沒上電視通告了，剛好發行新單曲宣傳，跟大家見面。」

玖壹壹在錄影當天因有戶外演出，面臨趕場挑戰，但玖壹壹早已安排好趕場的流程，玖壹壹說：「因為《17金麥克》是Live直播節目，剛好有演出在樹林，又是擔任壓軸，所以研究4大步驟，盡情唱開心、保護喉嚨、安全第一、抵達現場。」

他們常在網路直播與粉絲互動，也透露日前遠赴日本拍攝MV，在住宿的地方直播不小心出糗，「當下慈泓穿著一條四角褲洗完澡剛出來，被粉絲洗版說：『慈泓的四角褲不行！』」

玖壹壹自信賭運佳

《17金麥克》每集節目將邀請一組大來賓，以及多位藝人挑戰音樂相關的益智問答，節目鎖定歌手藝人邀約，第1集來賓名單包含賴慈泓、草屯囝仔、B.C.W.、艾文同學等多位饒舌歌手，將在節目中PK猜歌搶獎金。

節目突破以往傳統媒體播出方式，結合直播方式放送，希望藉由手機載具創造更多收視群眾，讓觀眾看到喜愛歌手真實的一面，節目更結合時下最夯的流行元素，包括真人實境、即時互動、歌唱選秀、益智節目等，主題多元化，例如音樂樂透彩、獎金歌喉戰等。

玖壹壹表示，很期待「音樂樂透彩」這個環節，該單元是挑戰者必須在歌曲進行的時候，將空格內正確的歌詞唱出來，而線上玩家可以利用10秒時間選擇正確的答案，答對者最後將有機會獲得獎金，玖壹壹則信心滿滿：「最近我們公司的都在瘋世足，預判都滿準的，希望能延續好運氣。」

觀眾手機即時互動

《17金麥克》將於21日在中天綜合台和17 Media同步開播，播出時間為每周六晚間10點至11點半，結合電視與直播平台放送，觀眾能利用手機即時參與互動，製作團隊每集更大手筆送出百萬獎金。

(中國時報)