談詩玲什麼都演死人除外

2018年07月17日 04:10 中國時報 許雅淳 、陳家祥（銘傳新聞實習生） 專訪、陳家祥（銘傳新聞實習生）

談詩玲日前發行新專輯《溪中月》，斥資百萬拍攝新歌〈無你那有我〉MV及微電影，邀來澎恰恰擔任編劇、導演，談詩玲、呂雪鳳則大演對手戲。澎恰恰表示與談詩玲原本不熟，只在上通告時碰過幾次面，不過兩人合作時，竟發現彼此的好默契，談詩玲第1次看到劇本，念第1句台詞就淚崩，她說：「我看完很有感覺，現場真的忍不住哭了。」

新歌〈無你那有我〉講述失智症的故事，靈感來自談詩玲高齡89歲的奶奶，她的奶奶12年前中風，而引發重度失智症，她說：「奶奶得失智症後，生活無法自理，誰都不認得，真的很傷心。」首次執導MV的澎恰恰說：「我想把MV拍大一點變成微電影，就立刻手寫劇本，像這種探討內心的劇情，以平實的樣貌，讓觀眾去了解故事的內容，是我很喜歡的。」

老公送百萬鑽表

澎恰恰當時主動點名談詩玲演出微電影，但他坦言原先不看好談詩玲的表現，更擔心她的哭戲，「在拍攝時，談詩玲根本狀況外！我這麼說是在誇她，她讓我覺得沒有在演戲，連哭戲都很自然。」沒想到談詩玲感情自然流露，「很多場都是一次OK」，微電影僅花2天就拍完19場戲。

而目前正在準備拍攝電影的澎恰恰，也有意找談詩玲演出新片，她聽聞可以挑戰演出大銀幕，當場開心表示：「不要叫我演死人就好，我什麼都可以演！」

49歲的談詩玲保養得宜，她分享自己已經戒菸10年、戒酒3年，加上愛泡溫泉，並長時間維持運動習慣。

她與商人老公結婚27年，老公相當疼愛她，曾送她百萬鑽表、千萬超跑等，明年是她的50歲大壽，她已經相中一個約20萬元的愛馬仕皮夾，等著老公埋單。

(中國時報)