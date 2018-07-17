譚詠麟出道50年 9月首攻蛋

2018年07月17日 04:10 中國時報 尤嬿妮 報導

譚詠麟日前飛抵莫斯科觀看世足賽。（取材自微博）

譚詠麟出道近50年，9月15日將首度攻蛋，他感性表示，在台北開唱一直是自己多年來的夢想：「以前試過想過，後來因某種原因沒有開成功，一晃眼等了很多年，現在終於確定演唱日期，完成了我心目中的願望。」他相隔25年來台開唱，精心設計歌單，表示台灣發過的歌曲及經典廣東歌都會唱，「希望大家都還記的我的廣東歌」，並公布將邀A-Lin擔任嘉賓。

期待和歌迷見面之際，愛好足球的譚詠麟日前飛抵莫斯科，觀看4年一度的世足賽，見證法國隊奪冠，他笑說：「從一開始我就看好法國隊，果然得到冠軍，我的判斷很精準吧！」他不但參加開場，還在球場坐鎮冠亞軍賽，「我在香港每周二、四晚上踢球，周三、六白天踢球，自己投入球賽，更觀察比賽隊伍，從頭到尾我都說法國隊一定得冠軍，我押得神準。」

保有良好心態

他近期每周運動4天，自信體能一級棒，演唱會滿場跑不是問題，並表示自己現況是體能最佳的巔峰，「我認為一個人的狀況是從心發出來的，我能跳能跑、舞台還能唱，總覺得這是最好的狀況和心態，也因為有好的心態，更加可以帶動觀眾的情緒。」深信爆發力不輸年輕歌手。「2018譚詠麟銀河歲月40載世界巡迴演唱會」將於9月15日在台北小巨蛋舉行，7月18日於ibon售票。

(中國時報)