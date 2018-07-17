曾為守護癌末母 王秀峰瞞家人病況

王秀峰多年來練瑜伽並自我要求健康飲食，始終維持曼妙身材。（蘇蔓攝）

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中國時報
專訪

59歲王秀峰息影14年重拾演戲，在國片《范保德》演出未婚生子卻又不敢和兒子相認的母親。定居義大利的她特地回台宣傳，她笑著強調：「沒有不能叫我媽媽的兒子。」但話鋒一轉，沉痛回想起人生中也曾欺瞞最親密的家人，當年母親被診斷出肝癌末期，只剩3個月生命，她為不讓家人擔心，將媽媽留在台北，獨自照顧母親，「一路上隱瞞父親和外婆，直到（媽媽）走前才說出這個不可告人的祕密。」

王秀峰最初甚至不敢告訴母親醫囑內容，只是靜靜陪伴住院治療，「我母親很聰明，她有一天看到我哭醒，眼角還掛著淚，問我『到底發生什麼了』，我才告訴她。」即使留在台中的父親透露出焦急，王秀峰仍堅持保守祕密，不願讓年長的父親悲傷太久。

演藝圈獨行俠

王秀峰稱讚母親「美麗又賢淑」，放棄銀行工作就為照顧她和4個姊妹，王秀峰的姊妹後來全嫁到美國，因此由她負責陪伴母親人生最後一段路，把母親接回她在台北的家靜養，雖然最後不敵病魔離世，但王秀峰不認為「人死就是離開」，她表示準備後事時，坐在沙發上時感受到一股電流流過右手臂，走進母親房間又突然聞到花香，引起她對生死的好奇，頓時不再眷戀演藝圈，前往美國找尋自我，「這是母親給我的生命教育。」

自認是演藝圈獨行俠，王秀峰表示是個性使然，當年下戲就不和演員聯繫，淡出後更與娛樂圈脫節，她有過一段異國戀情，因不適應英國生活又恢復單身，至今選擇一個人生活，她近年成為品酒師、品油師，繼續享受樂活日子。《范保德》8月17日上映。

(中國時報)

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