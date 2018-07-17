劉奕兒袒胸露點洪天祥力阻

2018年07月17日 04:10 中國時報 徐桐炘 、陳家祥（銘傳新聞實習生） 報導、陳家祥（銘傳新聞實習生）

劉奕兒（右）在片中與項婕如為敵，但戲外經常關心這位同門小師妹。

演員劉奕兒、項婕如和導演蘇文聖16日出席《有五個姊姊的我就註定要單身了啊！》預告發布記者會，年僅19歲的項婕如以日系水手服亮相，劉奕兒身穿緊身教官制服和迷你裙，微露酥胸並大展長腿，她此次更為電影穿上性感黑色泳衣露出胸前「一點」，她笑說：「原本以為這顆痣只有爸媽看得到，但現在放到大銀幕上，會從0.2公分變成20公分吧！」

片中5位姊姊各有特色，劉奕兒飾演穿著火辣、有SM傾向的教導主任，她花時間克服心理障礙適應截然不同的造型，打趣平日穿的布料多，「大概10件戲服才是我平時穿的衣服吧！」開拍前向男友洪天祥（Jimmy）報備，一秀出泳衣照，他立刻問她：「一定要穿這樣嗎？不准穿！」她只好拿家人當擋箭牌：「爸爸都說可以了！」成功說服男友。

劉奕兒自曝還有另顆痣長在更私密處，但她堅決保護好「第二點」，為拍片穿上綁帶泳衣時，即使線已陷入肉裡，還不斷要求造型師綁更緊，深怕走光。昨全家人動員捧場，主持人蔡昌憲打趣說因她打扮太性感，爸媽和弟弟都來盯場保護，但劉奕兒無奈表示家人不習慣她的新造型，進場時奶奶竟然問經紀人：「奕兒在哪裡？」

謝金燕片場送暖

項婕如和片中「大姊」謝金燕有最多親密接觸，她大讚姊姊貼心，「冬天拍攝很冷，她會帶暖爐並且留位置給大家圍在一起取暖。」劉奕兒第一次見到謝就問：「可不可以摸腿！」謝大方同意，讓項在旁懊悔沒有提出要求，不過接著又炫耀：「沒關係，我有摸到手！」足見謝金燕在片場的高人氣。該片8月31日上映。

(中國時報)