鍾欣凌遺憾 太晚握住父親手

2018年07月17日 04:10 中國時報 蕭雅玲 專訪

爸爸（前左）生前愛吃美食，鍾欣凌經常與大哥（後右）、二哥（後左）帶爸媽到餐廳吃好料。

鍾欣凌（後左二）攜老公（左）四口之家，日前與大哥、二哥一家人帶媽媽到沖繩旅遊。

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鍾欣凌的爸爸今年初因病離世，憶起爸爸病逝前半年，每天往返醫院與家裡，不但拉近自己與爸爸之間的距離，也讓她卸下武裝自己的心房，在病床前一邊幫爸爸擦背、按摩，一邊對著爸爸說：「我愛你！」她表示，從小到大最不擅長把愛說出口，如果不是爸爸生病住院，這種話要從她嘴裡說出來真的好難，「爸爸當時雖然昏迷，但我知道他聽得到，如果可以早點說該有多好。」

鍾欣凌接受「2018旺旺孝親」活動專訪談到：「為人子女孝順父母，要趁他們健在時候多陪伴。」回憶在醫院陪爸爸的最後一段路程，那段日子裡鍾欣凌幾乎是天天往返醫院與家裡，在病床前陪伴爸爸時，「他有時候清醒、有時候昏迷，即使是清醒時，他卻已經沒有力氣表達任何事情。」不過鍾欣凌卻享受與爸爸獨處的時光，「因為那段日子是我可以好好享受為爸爸做任何事情。」她第一次緊緊握住爸爸的手，向爸爸說「我愛你」。

第一次握住爸爸的手，才知道這雙手原來是這麼大，看著這雙曾經為家裡打拚的手，讓她經常望著窗外而落淚，「當時的爸爸幾乎昏迷中，但握住他的手時，我卻可以明顯感受到他的心情，是開心的！」她感慨自己年輕時因為個性害羞，不敢把愛表達出來，現在爸爸過世了，即使想要向他表達愛意卻再也沒有機會了，為了不讓憾事再度發生，她把對爸爸的愛，雙倍放到媽媽身上，珍惜與媽媽相處的每一個機會。

主動牽起媽媽的手

她說，自己從以前就會跟朋友、老公牽手，但跟媽媽牽手卻會覺得尷尬，「即便我跟媽媽感情那麼好，但如果牽著她的手過馬路，過完馬路我一定會立即把媽媽的手放開。」但歷經爸爸過世，她與家人的距離更近，現在每次跟媽媽出門，她都會主動牽起媽媽的手。

實踐父願家族旅行

鍾欣凌感慨說：「爸爸生前最希望能有家族旅行，但一直到他病逝前這個願望一直都沒有實現。」由於媽媽現在腳沒力氣，無法跑太遠的地方，今年5月住在美國的大哥一家人回台，便跟二哥討論一家人要帶著媽媽到沖繩旅遊，雖然遺憾沒能帶爸爸一起去，「但用的卻是爸爸的錢，也算是帶著爸爸一起去旅遊，『無形中』實現了他的願望。」

(中國時報)