楊培安 新歌一上架遭盜

楊培安日前推出全新單曲。

友善列印
中國時報
報導

楊培安相隔2年半推出新單曲〈不求〉，上架不到一天就被非法上傳至網路，他無奈表示：「每次有新專輯發行，馬上就有人上傳到YouTube或其他影音平台去分享，在此請大家上網檢舉，支持正版的付費下載音樂，創作者才會有動力繼續創作好的音樂給每一個人。」楊培安經紀人16日透露，日前向該網站反映後已全數下架，請大家支持合法下載。

楊培安推動數位音樂權利多年，認為應讓數位及實體音樂的工作人員共享榮耀及實質回饋；他2015年入圍金曲獎國語男歌手時，在星光大道上拿著「希望文化部開放數位音樂報名金曲獎」的板子表明訴求，隔年金曲獎終於開放數位單曲報名「最佳年度歌曲獎」，並於2017年全面開放數位發行之作品參賽；經紀人表示：「培安認為金曲獎一直都是華語歌壇最具公信力的獎項，金曲獎能與時代科技及消費者使用習慣一同進步成長，是所有人的福氣。」

將推出數位新歌

而楊培安日前受邀在央視舉辦的《最佳時刻》2018世界盃燃情之夜演出，飆唱〈我相信〉及〈黃河長江〉氣勢磅礡。在大陸頗具人氣的他，年底前將推出2至3首數位新歌，預計明年發新專輯並舉辦個人音樂會。〈不求〉將於8月1日起一連5天在「2018年MLB盃全國次少棒邀請賽」賽後播出。

(中國時報)

鍾欣凌笑當女兒賊 嚴立婷離開《一袋女王》賺來3代…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。