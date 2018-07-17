楊培安 新歌一上架遭盜

2018年07月17日 04:11 中國時報 尤嬿妮 報導

楊培安相隔2年半推出新單曲〈不求〉，上架不到一天就被非法上傳至網路，他無奈表示：「每次有新專輯發行，馬上就有人上傳到YouTube或其他影音平台去分享，在此請大家上網檢舉，支持正版的付費下載音樂，創作者才會有動力繼續創作好的音樂給每一個人。」楊培安經紀人16日透露，日前向該網站反映後已全數下架，請大家支持合法下載。

楊培安推動數位音樂權利多年，認為應讓數位及實體音樂的工作人員共享榮耀及實質回饋；他2015年入圍金曲獎國語男歌手時，在星光大道上拿著「希望文化部開放數位音樂報名金曲獎」的板子表明訴求，隔年金曲獎終於開放數位單曲報名「最佳年度歌曲獎」，並於2017年全面開放數位發行之作品參賽；經紀人表示：「培安認為金曲獎一直都是華語歌壇最具公信力的獎項，金曲獎能與時代科技及消費者使用習慣一同進步成長，是所有人的福氣。」

將推出數位新歌

而楊培安日前受邀在央視舉辦的《最佳時刻》2018世界盃燃情之夜演出，飆唱〈我相信〉及〈黃河長江〉氣勢磅礡。在大陸頗具人氣的他，年底前將推出2至3首數位新歌，預計明年發新專輯並舉辦個人音樂會。〈不求〉將於8月1日起一連5天在「2018年MLB盃全國次少棒邀請賽」賽後播出。

(中國時報)