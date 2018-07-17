白家綺淨灘女兒主動報名

白家綺（前）拿著大聲公號召粉絲一起淨灘。

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中國時報
報導
白家綺兩個女兒在沙灘上細心撿垃圾。

「本土劇女神」白家綺熱心公益不只捐錢，15日再度號召民眾到萬里淨灘，令她欣慰的是，這一趟萬里淨灘，參與的人比上次基隆淨灘整整多出兩倍，連她兩位寶貝女兒也主動參與，女兒事後對她說：「淨灘有點麻煩，肚子有點餓，有點累，但下次還要來！」讓她很感動，認為能給小孩一個超級有意義的暑假，真的太棒了！

白家綺說，淨灘結束後看到滿坑滿谷的垃圾很揪心，但許多無法溶解的塑膠產品，一定要人工處理，因此決定一定要為地球環保盡點心力。這次是趁著主持民視《台灣那麼旺》的空檔跟re-think團體一起淨灘，這次行動預計跑遍全台海邊。當他們抵達萬里、看到颱風過後海岸邊的垃圾景象，每個人都驚呆，主持魂上身的她立馬變身「總召」，拿起大聲公提醒大家淨灘注意事項，以及怎麼撿垃圾最安全且快速。

從小灌輸環保觀念

白家綺參與淨灘活動是近2年的事，起源是2016年她與家人去小琉球旅遊，看到可愛的海龜在游泳，就上網查了相關文章及影片，卻看到許多讓她心碎的畫面，「海洋到處都是垃圾，海龜的肚子裡都是塑膠袋、鼻孔裡卡了吸管跟鐵絲，讓牠們痛苦不堪，但我們只會說『啊！好可憐』，還能做什麼？」

她說，許多沙灘乍看潔淨，細翻有不少碎玻璃跟垃圾，「我們都是有下一代的人了，怎麼能留下這樣的環境給他們？環保觀念真的要從小、從細處灌輸。」

(中國時報)

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