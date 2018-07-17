2018年07月17日 04:11 中國時報 吳奕萱 報導

尹馨不追隨潮流，認為「耐心」才能檢視生活的需要。BOUCHERON Loup雪狼項鍊約494萬元、Loup雪狼戒指約555萬。（服裝提供／VERSACE，攝影／JOJ PHOTO）

Loup雪狼項鍊鑲嵌總重990克拉鑽石、0,45克拉藍寶石、1萬2548克拉坦桑石、475克拉縞瑪瑙，白K金，約494萬元。（BOUCHERON提供）

Serpent Boheme系列項鍊，黃K金，3.51克拉黃水晶，15萬1500元。（BOUCHERON提供）

Serpent Boheme系列戒指，1.40克拉珍珠母貝，黃K金，6萬5000元。（BOUCHERON提供）

Serpent Boheme系列戒指，黃K金，7.68克拉黃水晶，27萬3000元。（BOUCHERON提供）

尹馨演技細膩，氣質獨具，常被賦予詮釋底層社會女人心路，在公視《你的孩子不是你的孩子》系列本周六播出〈茉莉的最後一天〉中，演出女兒自殺的高學歷媽媽，角色沉重，尚未為人母的她，緩緩說道：「妳不能預設成為什麼樣的母親，卻很可能成為妳不想變成的母親！」

演不同戲 內心經歷不同掙扎

問到自己會成為什麼樣的媽媽？尹馨倒吸一口氣說：「無可想像！」演過多次母親角色，每次都經歷不同的內心掙扎，「很多人覺得演內心戲只要不講話就好，有的演員會累積很多情緒資源，需要時就迸發，但我不是，我腦中想的只有劇本，不會去想我家狗狗死掉的心情。」

拍攝法國BOUCHERON珠寶專題，尹馨原本就有不妝點就清澈的美麗，搭配Serpent Boheme系列耳環戒指，與VERSACE、LinLi Boutique的Olimpia Sanchis禮服彰顯大器。紅毯常勝軍的她，最煩惱就是怎麼借衣服、配件，「每個女星都在搶，我不喜歡搶，但也討厭輸的感覺，很矛盾。」

光鮮是假象

吃苦耐勞才是真

身為資深演員，尹馨覺得演員必須是個通才，不論在角色詮釋，還是生活態度的信念。「每個女人衣櫃裡都有最喜歡的服裝，但別忘了，一件最重要的服裝，就是自我，惟有活出自我才能詮釋時尚。」她也勉勵後輩新人演員，吃苦耐勞是當演員的不二法則，螢幕上美美的場景都是假的，不要相信表面的光鮮。

(中國時報)